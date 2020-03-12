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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T05:59+0300
https://ria.ru/20200312/1568465999.html
Названы медицинские товары, которые подорожают из-за ослабления рубля
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568338357_0:170:3048:1885_1036x0_80_0_0_edbc76714ea6f77d9b43550150ba53eb.jpg
РИА Новости

Названы медицинские товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

05:47 12.03.2020 (обновлено: 05:59 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАптека
Аптека
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Аптека. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская ассоциация аптечных сетей не прогнозирует серьезного роста цен на лекарства из-за ослабления рубля, однако ожидает подорожания медицинской техники, которая в основном импортируется из-за рубежа, сообщил РИА Новости председатель координационного совета ассоциации Евгений Нифантьев.
Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен после того, как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Официальный курс Центробанка на четверг — 71,4 рубля за доллар, за евро — 81,02 рубля, неделю назад — примерно на 5-8 рублей ниже (66,08 рубля и 73,74 рубля соответственно).

"Что точно вырастет, это медицинская техника - тонометры, термометры, ингаляторы и так далее. Они все импортируются и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро", — прокомментировал Нифантьев тему влияния ослабления рубля на цены в аптечных сетях.

Лекарства пострадают в меньшей степени, считает председатель координационного совета РААС. По его словам, около 40% объема медикаментов, реализуемых в аптеках, составляют лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.
Кроме того, по его мнению, российский фармацевтический рынок является высококонкурентным как в аптечном сегменте, так и в сегменте производителей лекарств. "Я разговаривал с некоторым количеством отечественных производителей, и, вне зависимости от того, что субстанции импортные, они готовы сдерживать рост цен", — сказал Нифантьев. Он также заметил, что в случае увеличения стоимости препаратов импортного производства, фокус потребительского спроса еще больше сместится в сторону российских лекарств.
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
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Дмитриева: из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссийская ассоциация аптечных сетейЗдоровье - ОбществоОбщество
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