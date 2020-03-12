Названы медицинские товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

"Что точно вырастет, это медицинская техника - тонометры, термометры, ингаляторы и так далее. Они все импортируются и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро", — прокомментировал Нифантьев тему влияния ослабления рубля на цены в аптечных сетях.

"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.

Кроме того, по его мнению, российский фармацевтический рынок является высококонкурентным как в аптечном сегменте, так и в сегменте производителей лекарств. "Я разговаривал с некоторым количеством отечественных производителей, и, вне зависимости от того, что субстанции импортные, они готовы сдерживать рост цен", — сказал Нифантьев. Он также заметил, что в случае увеличения стоимости препаратов импортного производства, фокус потребительского спроса еще больше сместится в сторону российских лекарств.