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В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
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РИА Новости

В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек

05:21 12.03.2020
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© REUTERS / David RyderМедицинский работник у клиники в Киркленде, США
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,3 тысячи, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.
По его данным, подтвердились 1311 случаев, 38 человек скончались.
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Сутками ранее число подтвержденных случаев составляло 1 тысячу. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСШАВ мире
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