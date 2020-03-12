В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,3 тысячи, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.
По его данным, подтвердились 1311 случаев, 38 человек скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Сутками ранее число подтвержденных случаев составляло 1 тысячу. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.