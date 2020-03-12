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В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

05:16 12.03.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Гайаны Дэвид Грейнджер заявил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
"Граждане Гайаны, к сожалению, я должен сообщить, что Гайана подтвердила первый завезенный случай заболевания коронавирусом (COVID-2019) в среду, 11 марта 2020 года, в городе Джорджтаун", - говорится в заявлении Грейнджера, которое было опубликовано департаментом общественной информации Гайаны.
Сообщается, что коронавирус диагностирован у 52-летней гражданки Гайаны, вернувшейся 5 марта из США.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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