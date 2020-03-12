В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

"Граждане Гайаны, к сожалению, я должен сообщить, что Гайана подтвердила первый завезенный случай заболевания коронавирусом (COVID-2019) в среду, 11 марта 2020 года, в городе Джорджтаун", - говорится в заявлении Грейнджера, которое было опубликовано департаментом общественной информации Гайаны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.