Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил поездку в штаты Колорадо и Невада из-за коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.
Ранее Трамп заявил, что США лучше всех других стран подготовлены к борьбе с пандемией коронавируса.
"В целях предосторожности в связи со вспышкой коронавируса президент решил отменить свои грядущие мероприятия в Колорадо и Неваде", - говорится в ее заявлении, распространенном пресс-службой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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