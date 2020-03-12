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Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
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РИА Новости

Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса

05:15 12.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил поездку в штаты Колорадо и Невада из-за коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.
Ранее Трамп заявил, что США лучше всех других стран подготовлены к борьбе с пандемией коронавируса.
"В целях предосторожности в связи со вспышкой коронавируса президент решил отменить свои грядущие мероприятия в Колорадо и Неваде", - говорится в ее заявлении, распространенном пресс-службой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампКолорадоСШАНевадаВ мире
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