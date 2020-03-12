Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна

В начале марта арест бывшего чиновника был продлен до 23 июня. Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности.

В частности, по версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.

Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился в 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось применить к Шестуну принудительное кормление.