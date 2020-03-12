Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подольский городской суд Подмосковья в четверг приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток, сообщили РИА Новости в суде.
Заседание назначено на 11.30.
В начале марта арест бывшего чиновника был продлен до 23 июня. Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности.
В частности, по версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.
13 января, 19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием он записывал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
В прошлом году также стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Шестуну, его родственникам и аффилированным с ним фирмам и лицам. Красногорский горсуд Московской области обратил в доход государства активы 36 соответчиков на сумму примерно в 10 миллиардов рублей. В числе требований тогда значились 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, самоходный и речной транспорт и многое другое. Позже ГП подала еще один аналогичный иск, касающийся 900 объектов недвижимости, чья кадастровая стоимость превышает 1 миллиард рублей, его будет рассматривать Одинцовский городской суд Подмосковья. По мнению Генпрокуратуры, данные участки и объекты недвижимости Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.
Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился в 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось применить к Шестуну принудительное кормление.
9 января, 17:00Шестун прекратил голодовку