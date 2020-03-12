Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом

"Законопроект создаст правовые основания для установления границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах фактической занятой ими территории, что позволит, решить проблемы граждан проживающих на указанной территории", - говорится в сообщении.