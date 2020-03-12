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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T05:01+0300
https://ria.ru/20200312/1568465533.html
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568427659_0:671:1563:1550_1036x0_80_0_0_3aba122ed257210c69525bd5fc8c5748.jpg
РИА Новости

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%

04:52 12.03.2020 (обновлено: 05:01 12.03.2020)
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© REUTERS / Aly SongСотрудник в защитном костюме в здании Шанхайской фондовой биржи
Сотрудник в защитном костюме в здании Шанхайской фондовой биржи
© REUTERS / Aly Song
Сотрудник в защитном костюме в здании Шанхайской фондовой биржи
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 04.48 мск, майский фьючерс Brent дешевеет на 5,10%, до 34,21 доллара за баррель.
Ранее в среду саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
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