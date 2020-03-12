Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам

"Чтобы работающие американцы, на которых повлияла ситуация с вирусом, могли остаться дома без страха перед финансовыми проблемами, вскоре я предприму экстренные беспрецедентные меры для оказания им финансовой помощи", - сказал президент США в телеобращении к нации.