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В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
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РИА Новости

В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса

04:38 12.03.2020
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© REUTERS / David Ryder Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Власти США будут кредитовать малый и средний бизнес, пострадавший от коронавируса, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации, которое транслировали телеканалы.
"Я отдал распоряжение, чтобы администрация по малому бизнесу предоставила финансовую помощь компаниям, пострадавшим от коронавируса", - сказал он.
По его словам, администрация "незамедлительно начнет предоставление кредитов с низкой процентной ставкой компаниям в пострадавших штатах, что позволит им преодолеть вызванные вирусом временные экономические сложности".
В связи с этим Трамп попросил конгресс о 50 миллиардах долларов в дополнение к бюджету на поддержку малого бизнеса.
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