Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка

Однако в ходе доработки было решено отказаться от направления оферты и заменить ее механизмом акционерного соглашения, которое гарантирует для миноритариев сохранение преемственности той политики, которую реализует государство через своих представителей в совете директоров Сбербанка.

Банк России получит возможность оставить себе от сделки 300 миллиардов рублей. Кроме того, регулятор сможет компенсировать за счет средств от сделки свои убытки в пределах 200 миллиардов рублей от продажи в 2020-2023 годах акций санируемых им банков.

Первоначально предполагалось, что у ЦБ по итогам сделки останется 700 миллиардов рублей, а остальные средства и права требования он поэтапно перечислит в бюджет и казну РФ до 1 июня соответствующего года: 500 миллиардов рублей в 2020 году, 650 миллиардов в 2021 году, 400 миллиардов в 2022 году, оставшуюся сумму в 2023 году. Однако от данных норм после консультаций с правительством и Банком России было решено отказаться.