Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-12T09:15+0300
https://ria.ru/20200312/1568465321.html
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568469448_0:150:1826:1177_1036x0_80_0_0_6d421a8d69baa082d39cc281045b6a10.jpg
РИА Новости

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

04:26 12.03.2020 (обновлено: 09:15 12.03.2020)
126093
© AFP 2020 / Valerie Macon Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
 Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
© AFP 2020 / Valerie Macon
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом.
"Привет, друзья. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус и результат оказался положительным", — написал он в Twitter.
Американцы в медицинских масках
04:09
Трамп запретил въезд в США из Европы
Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как "Большой", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль свободы.

Пандемия коронавирусной инфекции

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Этим термином называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
4548675442084
Обсудить 37
КультураАвстралияСШАКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаТом ХэнксВ мире
Популярные комментарии
В США довольно панические настроения по поводу вируса. Главный посыл - это отсутствие государственной медицины. Ведь случаи заражения среди людей, которым не по карману обратиться к врачу, просто нельзя даже посчитать. Соответственно контролировать эпидемию в условиях такого режима нельзя. А ведь как они гнобили Китай, в то время как именно США в этом случае представляет именно угрозу, особенно учитывая свободный визовый режим для американцев и ужасающий социальный уровень страны в целом.
12 марта, 05:43
ИЯИбрагим Яблоков
7531209
Новость мирового масштаба. теперь на болезни начался пиар..
12 марта, 04:29
Алексадр Бородин
37451030
Рекомендуем
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Клещ
Врач рассказал, что делать при укусе клеща
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Участники Little Big рассказали, с какой песней поедут на Евровидение
Стюардесса в салоне самолета
Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
Местные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия. 11 марта 2020
В Италии объявили о прекращении почти всей торговли
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Экстренные меры: как рубль будут спасать от обвала
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Отказ от алкоголя
Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад в Нур-Султане к 75-летию Победы
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
10:32Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
10:31В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
10:30В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
10:25В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
10:20В Мельбурне два человека погибли при нападении мужчины с ножом
10:15Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации
Лента новостейМолния