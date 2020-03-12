В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки

"Рассматриваемый вопрос имеет для всех, в том числе жителей Приморского края, историческое значение. Приморье активно участвовало в подготовительной работе. Поправки в конституцию обсуждались на разных общественных площадках. Вносимые поправки - это ответ главы государства на запрос жителей на перемены в стране. Предлагаю одобрить поправки в конституцию", - сказал председатель заксобрания Приморья Александр Ролик, который входит в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию РФ.