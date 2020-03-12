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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T04:16+0300
https://ria.ru/20200312/1568465273.html
В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
https://cdn24.img.ria.ru/images/154795/22/1547952271_57:0:1444:780_1036x0_80_0_0_b055bb93f7caa65170a7bad04b1ff22f.jpg
РИА Новости

В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки

04:16 12.03.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморского края в четверг на внеочередном заседании одобрили закон о поправках в конституцию.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
На заседании заксобрания Приморья присутствовали 37 депутатов. Парламентарии рассмотрели закон РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Как сообщил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству заксобрания Приморья Джамбулат Текиев, закон обсудили на комитете, и он проголосовал за то, чтобы одобрить поправку.
"Рассматриваемый вопрос имеет для всех, в том числе жителей Приморского края, историческое значение. Приморье активно участвовало в подготовительной работе. Поправки в конституцию обсуждались на разных общественных площадках. Вносимые поправки - это ответ главы государства на запрос жителей на перемены в стране. Предлагаю одобрить поправки в конституцию", - сказал председатель заксобрания Приморья Александр Ролик, который входит в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию РФ.
"За" проголосовали 32 человека, остальные воздержались.
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Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЗаконодательное Собрание Приморского краяПриморский крайПолитика
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