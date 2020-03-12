В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморского края в четверг на внеочередном заседании одобрили закон о поправках в конституцию.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
На заседании заксобрания Приморья присутствовали 37 депутатов. Парламентарии рассмотрели закон РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Как сообщил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству заксобрания Приморья Джамбулат Текиев, закон обсудили на комитете, и он проголосовал за то, чтобы одобрить поправку.
"Рассматриваемый вопрос имеет для всех, в том числе жителей Приморского края, историческое значение. Приморье активно участвовало в подготовительной работе. Поправки в конституцию обсуждались на разных общественных площадках. Вносимые поправки - это ответ главы государства на запрос жителей на перемены в стране. Предлагаю одобрить поправки в конституцию", - сказал председатель заксобрания Приморья Александр Ролик, который входит в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию РФ.
"За" проголосовали 32 человека, остальные воздержались.
Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.