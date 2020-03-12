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Трамп запретил въезд в США из Европы
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РИА Новости

Трамп запретил въезд в США из Европы

04:09 12.03.2020 (обновлено: 08:36 12.03.2020)
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© AP Photo / Damian DovarganesАмериканцы в медицинских масках
Американцы в медицинских масках
© AP Photo / Damian Dovarganes
Американцы в медицинских масках
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.

"Новые правила вступят в силу в полночь пятницы", — сказал он.

Это не будет, однако, относиться к Великобритании. Кроме того, по словам Трампа, исключения касаются тех американцев, которые пройдут "необходимые досмотры".
"Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами (поступающими в США)", — добавил он.
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Он обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся вирус. "Европейский союз не смог предпринять аналогичных (США) мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек", — сказал он.
По его словам, США предприняли "беспрецедентные меры" по реагированию на распространение вируса, в частности, по запрету на поездки из Китая. Он назвал это "самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории".
"Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус", — заявил Трамп.
В министерстве внутренней безопасности заявили, что решение Трампа касается граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. Это решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1,3 тысячи, 38 человек умерли.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампЕвросоюзЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
Лучше запретить выезд из США - навечно.
12 марта, 04:24
Алексадр Бородин
37600012
Ну в этом вопросе Трамп умнее Путина!
12 марта, 08:28
serg-37-01
13010010
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