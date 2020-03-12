Трамп запретил въезд в США из Европы

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
"Новые правила вступят в силу в полночь пятницы", — сказал он.
Это не будет, однако, относиться к Великобритании. Кроме того, по словам Трампа, исключения касаются тех американцев, которые пройдут "необходимые досмотры".
"Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами (поступающими в США)", — добавил он.
По его словам, США предприняли "беспрецедентные меры" по реагированию на распространение вируса, в частности, по запрету на поездки из Китая. Он назвал это "самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории".
"Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус", — заявил Трамп.
В министерстве внутренней безопасности заявили, что решение Трампа касается граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. Это решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1,3 тысячи, 38 человек умерли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса