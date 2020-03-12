Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T04:05+0300
https://ria.ru/20200312/1568465166.html
В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564625402_0:67:2848:1669_1036x0_80_0_0_441bf471afd798f8e6fcd40885043ff8.jpg
РИА Новости

В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил

04:05 12.03.2020
346
© Sputnik / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего выступает перед журналистами после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего выступает перед журналистами после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего выступает перед журналистами после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Архивное фото
МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего сообщил, что к следующему заседанию контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, которое пройдет 25 марта, будут выработаны предложения по новым участкам разведения сил и средств в Донбассе.
"Самое главное, что было сегодня, определено: необходимо все-таки выходить на конкретные результаты, а у нас процесс (по определению новых участков для разведения – ред.) длился с декабря, и пока ощутимых сдвигов нет. Поэтому конкретизирована задача, что в течение ближайшего интервала между встречами сторонам необходимо предоставить дополнительные компромиссные предложения по тем участкам, которые сейчас лежат на столе, видение каждой стороны своего варианта, чтобы к следующему заседанию подготовить какие-то уже сведенные предложения…, чтобы выходить на результат на следующем заседании", - сказал Дейнего журналистам.
В свою очередь глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что в среду в Минске стороны предварительно согласовали "механизм оперативного реагирования на факты нарушений режима прекращения огня".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Дмитрий Козак
02:39
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
010000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВладислав ДейнегоМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Люди в районе временного пункта пропуска Украиной и Луганской народной республикой
В Донбассе договорились об открытии двух новых пунктов пропуска
Дмитрий Козак
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
В Центральном госпитале города Ухань
Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом
Место ДТП в Миллеровском районе Ростовской области
Пострадавшие в ДТП в Ростовской области оказались жителями ДНР
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
Города России. Кемерово
Кемеровские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол
Здание Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией
Сирийские военные в провинции Алеппо
В Сирии военные обнаружили тюрьму в освобожденном городе
Стюардесса в салоне самолета
Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
Происшествие на шахте Заполярная-2 блок Воркутинской АО Воркутауголь МОГО Воркута
Из задымленных шахт в Коми вывели всех горняков
Эмблема Сбербанка
Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
Президент США Дональд Трамп
Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад в Нур-Султане к 75-летию Победы
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
10:32Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
10:31В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
10:30В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
10:25В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
10:20В Мельбурне два человека погибли при нападении мужчины с ножом
10:15Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации
Лента новостейМолния