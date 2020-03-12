В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил

МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего сообщил, что к следующему заседанию контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, которое пройдет 25 марта, будут выработаны предложения по новым участкам разведения сил и средств в Донбассе.
"Самое главное, что было сегодня, определено: необходимо все-таки выходить на конкретные результаты, а у нас процесс (по определению новых участков для разведения – ред.) длился с декабря, и пока ощутимых сдвигов нет. Поэтому конкретизирована задача, что в течение ближайшего интервала между встречами сторонам необходимо предоставить дополнительные компромиссные предложения по тем участкам, которые сейчас лежат на столе, видение каждой стороны своего варианта, чтобы к следующему заседанию подготовить какие-то уже сведенные предложения…, чтобы выходить на результат на следующем заседании", - сказал Дейнего журналистам.
В свою очередь глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что в среду в Минске стороны предварительно согласовали "механизм оперативного реагирования на факты нарушений режима прекращения огня".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.