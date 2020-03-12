В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил

"Самое главное, что было сегодня, определено: необходимо все-таки выходить на конкретные результаты, а у нас процесс (по определению новых участков для разведения – ред.) длился с декабря, и пока ощутимых сдвигов нет. Поэтому конкретизирована задача, что в течение ближайшего интервала между встречами сторонам необходимо предоставить дополнительные компромиссные предложения по тем участкам, которые сейчас лежат на столе, видение каждой стороны своего варианта, чтобы к следующему заседанию подготовить какие-то уже сведенные предложения…, чтобы выходить на результат на следующем заседании", - сказал Дейнего журналистам.