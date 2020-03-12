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В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек

04:01 12.03.2020
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© REUTERS / China DailyДезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии, Китай
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии, Китай
© REUTERS / China Daily
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии, Китай
ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 793, из них 3169 пациентов скончались, 62 793 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 793 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 14 831 человек (4257 человек находятся в тяжелом состоянии), 62 793 человека выписаны из больниц, 3169 скончались", - говорится в сообщении.
За последние сутки по всей стране были выявлены 15 новых случаев заражения, из больниц выписали 1318 человек, скончались 11 пациентов (в провинции Хубэй – 10), зарегистрированы еще 33 случая с подозрением на коронавирус.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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