В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек

ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 793, из них 3169 пациентов скончались, 62 793 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 793 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 14 831 человек (4257 человек находятся в тяжелом состоянии), 62 793 человека выписаны из больниц, 3169 скончались", - говорится в сообщении.
За последние сутки по всей стране были выявлены 15 новых случаев заражения, из больниц выписали 1318 человек, скончались 11 пациентов (в провинции Хубэй – 10), зарегистрированы еще 33 случая с подозрением на коронавирус.