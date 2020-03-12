В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 793 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 14 831 человек (4257 человек находятся в тяжелом состоянии), 62 793 человека выписаны из больниц, 3169 скончались", - говорится в сообщении.