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Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
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РИА Новости

Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении

03:49 12.03.2020 (обновлено: 03:50 12.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтопление
Отопление
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит наделение кабмина полномочиями по утверждению документов, необходимых для подключения объектов капстроительства к системам теплоснабжения, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 4 федерального закона "О теплоснабжении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие наделение правительства РФ полномочиями по утверждению типовых форм документов, необходимых для технологического присоединения объектов капстроительства к системам теплоснабжения.
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