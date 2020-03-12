Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( ОСАГО ), внесенный группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым.

В отличие от варианта правительства, который в марте был отозван, депутатский не содержит норм о повышении максимального страхового возмещения за вред жизни и здоровью до 2 миллионов с 500 тысяч рублей, об отмене коэффициентов территории и мощности. Но, как и в варианте кабмина, страховщикам в пределах установленного ЦБ коридора предоставлено право самим определять тариф в зависимости от того, насколько аккуратно водитель управляет автомобилем и соблюдает ПДД.

Правительство поддержало депутатский законопроект, поскольку предлагаемый в нем подход к ограничению максимального размера страховой премии по договору ОСАГО "позволит реализовать потенциал применения скидок и надбавок в зависимости от аварийности вождения в качестве экономического стимула к повышению безопасности дорожного движения". Предполагается, что этот размер не может превышать трехкратное максимальное значение базовой ставки страховых тарифов, установленное ЦБ и скорректированное с учетом коэффициентов.

Банк России также поддержал депутатский законопроект. При этом зампред ЦБ Владимир Чистюхин в начале марта говорил, что сначала надо будет посмотреть, как он заработает, а затем уже начать обсуждать те изменения, которые предлагало правительство.

В начале 2019 года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: устанавливаемый ЦБ тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз, до 2746-4942 рублей. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса.