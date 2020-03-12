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Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
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РИА Новости

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО

03:39 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), внесенный группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым.
В отличие от варианта правительства, который в марте был отозван, депутатский не содержит норм о повышении максимального страхового возмещения за вред жизни и здоровью до 2 миллионов с 500 тысяч рублей, об отмене коэффициентов территории и мощности. Но, как и в варианте кабмина, страховщикам в пределах установленного ЦБ коридора предоставлено право самим определять тариф в зависимости от того, насколько аккуратно водитель управляет автомобилем и соблюдает ПДД.
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Правительство поддержало депутатский законопроект, поскольку предлагаемый в нем подход к ограничению максимального размера страховой премии по договору ОСАГО "позволит реализовать потенциал применения скидок и надбавок в зависимости от аварийности вождения в качестве экономического стимула к повышению безопасности дорожного движения". Предполагается, что этот размер не может превышать трехкратное максимальное значение базовой ставки страховых тарифов, установленное ЦБ и скорректированное с учетом коэффициентов.
Банк России также поддержал депутатский законопроект. При этом зампред ЦБ Владимир Чистюхин в начале марта говорил, что сначала надо будет посмотреть, как он заработает, а затем уже начать обсуждать те изменения, которые предлагало правительство.
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В начале 2019 года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: устанавливаемый ЦБ тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз, до 2746-4942 рублей. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса.
В июле кабмин внес в Госдуму законопроект по второму этапу реформы ОСАГО, который вел к поэтапному повышению тарифов на 30-40%. Однако депутаты высказали опасения относительно отмены территориального коэффициента и расширения тарифного коридора, повышения до 2 миллионов рублей предельного возмещения за вред жизни или здоровью и позже внесли свой вариант.
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ОбществоРоссияОСАГОАвтоГосдума РФ
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