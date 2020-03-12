Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Панды в Московском зоопарке не останутся без бамбука при отмене поставок из Китая в связи с коронавирусом, сообщила в интервью РИА Новости директор зоопарка Светлана Акулова.
"Меню больших панд состоит из пяти видов бамбука, которые каждую пятницу доставляются из провинции Сычуань. Две недели назад у нас были сложности с доставкой - мы не получили плановую поставку бамбука из Китая. В этой ситуации нас спас резервный запас, которого хватило на пять дней", - сказала она.
Акулова отметила, что были проработаны альтернативные каналы для получения растений – это Краснодарский край и Нидерланды.
"Поэтому мы сразу же оформили поставку из Адлера, которую уже получили на прошлой неделе, в течение этой недели ожидаем поставку из Нидерландов. Партии из Китая также не отменены. От них мы ждем получение бамбука в пятницу. В данный момент на границе Чэнду создан специальный канал для беспрепятственного прохода партий бамбука в Россию", - сообщила Акулова.
По ее словам, китайский бамбук подвергается особому контролю и дезинфекции.
"В целом, ситуация такая – если будет ограничение на ввоз бамбука из Китая и Нидерландов, мы можем подстраховаться получением бамбука из Адлера", - рассказала директор зоопарка.