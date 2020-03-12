Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19

"Меню больших панд состоит из пяти видов бамбука, которые каждую пятницу доставляются из провинции Сычуань. Две недели назад у нас были сложности с доставкой - мы не получили плановую поставку бамбука из Китая. В этой ситуации нас спас резервный запас, которого хватило на пять дней", - сказала она.