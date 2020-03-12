Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T03:19+0300
https://ria.ru/20200312/1568464701.html
Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
https://cdn21.img.ria.ru/images/156332/85/1563328533_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_af00ef810a8fbe245bdac18f1be2f887.jpg
РИА Новости

Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing

03:19 12.03.2020
6227
© AP Photo / Ebrahim NorooziАкция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране
Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Канада приветствует намерение Ирана передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing 737-800, заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.
Ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что власти Ирана согласны передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing 737-800.
"Канада приветствует намерение Ирана, озвученное на состоявшейся сегодня (в среду - ред.) сессии ИКАО (Международной организации гражданской авиации - ред.), передать "черные ящики" рейса PS 752 Украине и, если необходимо, Франции", - написал Шампань в Twitter.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
16 февраля, 00:37
От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
3110011
Обсудить 4
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныКанадаИранУкраинаВ мире
Рекомендуем
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией
Табло курса обмена валют в Москве
Курс рубля снизился к доллару и евро из-за цен на нефть
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
Литва предостерегла НАТО от "стратегической ошибки" в отношении России
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
"Турецкий бастион НАТО". Анкара разворачивается от Москвы на Запад
Клещ
Врач рассказал, что делать при укусе клеща
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад в Нур-Султане к 75-летию Победы
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
10:32Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
10:31В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
10:30В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
10:25В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
10:20В Мельбурне два человека погибли при нападении мужчины с ножом
10:15Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации
Лента новостейМолния