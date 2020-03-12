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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-12T03:09+0300
https://ria.ru/20200312/1568464636.html
Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235483_0:98:2730:1634_1036x0_80_0_0_ad274bbb14f2803a531a341878e16045.jpg
РИА Новости

Советник Асада оценил договоренности по Идлибу

03:09 12.03.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российско-турецкие договоренности, достигнутые в Москве, позволяют Сирии ликвидировать ряд крупных оплотов террористов в провинции Идлиб, заявила в интервью телеканалу Al-Mayadeen советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
"Московское соглашение предусматривает освобождение (от террористов - ред.) дополнительных районов, например (городов – ред.) Арихи и Джиср-эш-Шугура", - сообщила Шаабан.
Советник Асада подчеркнула, что Сирия довольна достигнутыми в Москве договоренностями, поскольку они означают "продолжение борьбы против терроризма".
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Кроме того, Шаабан также заявила, что встреча между Асадом и турецким президентом Тайипом Эрдоганом невозможна, поскольку Турция "оккупировала сирийские территории".
РФ и Турция являются активными участниками сирийского урегулирования. Россия с 2015 года по просьбе Дамаска помогает официальным властям в борьбе против террористов. Турция, граничащая с Сирией, провела ряд операций против боевиков и курдских формирований, в сирийском Идлибе у нее расположены несколько наблюдательных пунктов.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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