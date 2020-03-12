Советник Асада оценил договоренности по Идлибу

"Московское соглашение предусматривает освобождение (от террористов - ред.) дополнительных районов, например (городов – ред.) Арихи и Джиср-эш-Шугура", - сообщила Шаабан.

Советник Асада подчеркнула, что Сирия довольна достигнутыми в Москве договоренностями, поскольку они означают "продолжение борьбы против терроризма".

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Кроме того, Шаабан также заявила, что встреча между Асадом и турецким президентом Тайипом Эрдоганом невозможна, поскольку Турция "оккупировала сирийские территории".