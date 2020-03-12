Советник Асада оценил договоренности по Идлибу

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российско-турецкие договоренности, достигнутые в Москве, позволяют Сирии ликвидировать ряд крупных оплотов террористов в провинции Идлиб, заявила в интервью телеканалу Al-Mayadeen советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
"Московское соглашение предусматривает освобождение (от террористов - ред.) дополнительных районов, например (городов – ред.) Арихи и Джиср-эш-Шугура", - сообщила Шаабан.
Советник Асада подчеркнула, что Сирия довольна достигнутыми в Москве договоренностями, поскольку они означают "продолжение борьбы против терроризма".
Кроме того, Шаабан также заявила, что встреча между Асадом и турецким президентом Тайипом Эрдоганом невозможна, поскольку Турция "оккупировала сирийские территории".
РФ и Турция являются активными участниками сирийского урегулирования. Россия с 2015 года по просьбе Дамаска помогает официальным властям в борьбе против террористов. Турция, граничащая с Сирией, провела ряд операций против боевиков и курдских формирований, в сирийском Идлибе у нее расположены несколько наблюдательных пунктов.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе