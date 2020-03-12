Кабмин обсудит ответственность за безбилетный проезд в транспорте

"Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в области установления ответственности за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект наделяет субъекты РФ полномочиями по установлению порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа.

"Законопроектом предлагается признать утратившими силу часть 3 статьи 11.18 и часть 2 статьи 11.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми в настоящее время установлена административная ответственность за безбилетный проезд и провоз багажа в автобусе междугородного сообщения, а также уточняется определение административного правонарушения в части перевозки без билета детей", - указывается в сообщении.