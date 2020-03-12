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2020-03-12T03:08+0300
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Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора
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РИА Новости

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

03:01 12.03.2020 (обновлено: 03:08 12.03.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonПродюсер Харви Вайнштейн в уголовном суде Нью-Йорка
Продюсер Харви Вайнштейн в уголовном суде Нью-Йорка
© REUTERS / Lucas Jackson
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за болей в груди через несколько часов после того, как он получил 23 года тюрьмы за преступления сексуального характера, передает CNN со ссылкой на его представителя Иуду Энгельмайера.
Верховный суд штата Нью-Йорк в среду приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Подсудимый появился в зале в наручниках и в каталке, в начале марта он перенес операцию по стентированию сердца.
Спустя несколько часов после вынесения приговора Вайнштейна отправили из тюрьмы в госпиталь Bellevue на Манхэттене из-за болей в груди. Здоровье осужденного проверят, и, скорее всего, ночь он проведет в больнице.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения.
Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Вчера, 20:26Культура
Вайнштейн заявил пострадавшим от него женщинам, что раскаивается
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КультураХарви ВайнштейнНью-Йорк (штат)СШАВ мире
Популярные комментарии
Он конечно развратник, но и девушки рады к нему в кровать попасть, чтоб стать знаменитыми и богатыми артистками. Обе стороны виноваты!
12 марта, 04:28
Vladimir Gontcharenko
4410001
А как теперь красивые женщины без профессиональных данных будут пробиваться по карьерной лестнице.
12 марта, 04:42
Геннадий Solo
21141001
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