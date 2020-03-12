Невролог рассказала, как связаны питание и бессонница

"Бессонная ночь вызывает желание поесть чего-то вредного в вечернее время. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру — пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое. "Совы" по сравнению с "жаворонками" больше склонны к поеданию пищи в вечернее время, к набору веса, гипертонии и прочим проблемам. Бывает и синдром ночной еды, когда после семи вечера мы принимаем больше 25% от общего рациона пищи. Если это не связано с вынужденными условиями, то, скорее всего, обусловлено стрессом", — рассказала Елена Царева.