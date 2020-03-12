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Невролог рассказала, как связаны питание и бессонница
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РИА Новости

Невролог рассказала, как связаны питание и бессонница

03:00 12.03.2020 (обновлено: 10:58 12.03.2020)
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© Fotolia / luckybusinessТолстый мужчина у холодильника
Толстый мужчина у холодильника
© Fotolia / luckybusiness
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нарушение сна приводит к желанию съесть что-то вредное в вечернее время. Такая тяга больше характерна для "сов", чем для "жаворонков", рассказала в интервью радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.
Как связаны сон и еда? Кофеин ухудшает засыпание, делает сон более поверхностным. Углеводы перед сном могут вырабатывать гипогликемию — падает давление, температура, это вызовет пробуждение. Или могут быть элементарные приступы голода, которые заставляют проснуться и поесть. Однако чаще бывает обратный эффект, когда после бессонной ночи человек начинает есть больше вредной пищи на ночь, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон", руководитель секции "Стресс и сон" международного общества "Стресс под контролем", невролог-сомнолог Елена Царева.

"Бессонная ночь вызывает желание поесть чего-то вредного в вечернее время. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру — пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое. "Совы" по сравнению с "жаворонками" больше склонны к поеданию пищи в вечернее время, к набору веса, гипертонии и прочим проблемам. Бывает и синдром ночной еды, когда после семи вечера мы принимаем больше 25% от общего рациона пищи. Если это не связано с вынужденными условиями, то, скорее всего, обусловлено стрессом", — рассказала Елена Царева.

Невролог-сомнолог также объяснила, почему некоторых людей клонит в сон после переедания.

"Это может быть признаком инсулинорезистентности, когда с поступлением пищи углеводы повышают сахар в крови, на него вырабатывается больше инсулина, чем у здорового человека. И это большое количество инсулина резко снижает сахар в крови: отсюда сонливость, усталость, вялость и желание заснуть. То же самое можно наблюдать при депрессии, повышенном стрессе и при прокрастинации, когда мы хотим увильнуть от какой-нибудь работы", — рассказала Елена Царева.

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