Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

"Диалоговая площадка с участием сторон "нормандского формата", с участием сторон конфликта. Пока больше говорить не надо, нужно очень бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались. Мы очень надеемся, что они состоятся", - сказал Козак журналистам.