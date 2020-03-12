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Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
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РИА Новости

Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

02:39 12.03.2020 (обновлено: 10:23 12.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Козак. Архивное фото
МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
"Диалоговая площадка с участием сторон "нормандского формата", с участием сторон конфликта. Пока больше говорить не надо, нужно очень бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались. Мы очень надеемся, что они состоятся", - сказал Козак журналистам.
По его словам, такой механизм предварительно принципиально согласован. "И я очень надеюсь, что мы на следующем заседании контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию", - сказал Козак.
В целом, комментируя итоги переговоров в Минске, он отметил, что все подгруппы контактной группы нашли неокончательные решения по тем или иным вопросам, и иного было "трудно ожидать с учетом проблемы, которые сложились, с учетом отягощения взаимным недоверием сторон". Козак уточнил, что, в частности, достигнута договоренность в течение недели максимально определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению, а также договоренность о необходимости поиска новых компромиссных участков с точки зрения безопасности сторон по разведению сил и средств.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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