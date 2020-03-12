Врач рассказал, у кого повышенный риск развития болезни почек

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Каждый третий человек имеет повышенный риск развития хронической болезни почек (ХПБ), но большая часть не знает о своем состоянии, рассказал РИА Новости руководитель отделения урологии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Каждый третий человек имеет повышенный риск развития хронической болезни почек (ХПБ), но большая часть не знает о своем состоянии, рассказал РИА Новости руководитель отделения урологии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России , доктор медицинских наук, профессор Александр Теплов.

Всемирный день почки отмечается 12 марта.

"Каждый третий в общей популяции имеет повышенный риск развития ХБП, 10-13% современных людей страдают этим заболеванием, однако девять из десяти опрошенных с нарушением функции почек не знают о своем состоянии", — рассказал Теплов РИА Новости.

Он отметил, что зачастую болезни почек не имеют выраженной симптоматики, поэтому хроническая болезнь почек входит в первую десятку по показателям смертности в мире.

В России снижение функции почек наблюдается у 36% лиц в возрасте старше 60 лет, у 16% трудоспособного населения и у 26% людей трудоспособного возраста, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, уточнил Теплов.

Наиболее распространенными симптомами болезни почек являются снижение объема мочи, выделяемой за сутки, мягкие и легко смещаемые отеки, особенно отеки век в первой половине дня, потеря аппетита, тошнота, рвота, высокое артериальное давление, чувство холода и усталость, пояснил врач.

К основным факторам риска развития заболеваний почек, по словам специалиста, относят избыточную массу тела, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, курение и высокое потребление белка.

"Почки недаром называют немым и терпеливым органом. Нередко клинические проявления, вызывающие беспокойство пациента, появляются, когда функции почек утрачены уже на 70%", — подчеркнул Теплов.

Он уточнил, что для своевременной диагностики хронической болезни почек следует не реже раза в год выполнять общий анализ мочи и при выявлении отклонений от нормальных показателей проконсультироваться с терапевтом или нефрологом.

Сохранить почки здоровыми можно благодаря физической активности, диете с низким содержанием соли и белка, приему достаточного объема воды, отказу от курения и бесконтрольного безрецептурного приема нестероидных противовоспалительных препаратов, а также с помощью регулярного контроля показателей функции почек, добавил Теплов.