Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T05:43+0300
https://ria.ru/20200312/1568464253.html
Врач рассказал, у кого повышенный риск развития болезни почек
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, у кого повышенный риск развития болезни почек

02:17 12.03.2020 (обновлено: 05:43 12.03.2020)
2992
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Каждый третий человек имеет повышенный риск развития хронической болезни почек (ХПБ), но большая часть не знает о своем состоянии, рассказал РИА Новости руководитель отделения урологии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Александр Теплов.
Всемирный день почки отмечается 12 марта.

"Каждый третий в общей популяции имеет повышенный риск развития ХБП, 10-13% современных людей страдают этим заболеванием, однако девять из десяти опрошенных с нарушением функции почек не знают о своем состоянии", — рассказал Теплов РИА Новости.

Он отметил, что зачастую болезни почек не имеют выраженной симптоматики, поэтому хроническая болезнь почек входит в первую десятку по показателям смертности в мире.
В России снижение функции почек наблюдается у 36% лиц в возрасте старше 60 лет, у 16% трудоспособного населения и у 26% людей трудоспособного возраста, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, уточнил Теплов.
Молоко
2 марта, 08:00ЗОЖ
Врач рассказал, какие проблемы может спровоцировать молоко
Наиболее распространенными симптомами болезни почек являются снижение объема мочи, выделяемой за сутки, мягкие и легко смещаемые отеки, особенно отеки век в первой половине дня, потеря аппетита, тошнота, рвота, высокое артериальное давление, чувство холода и усталость, пояснил врач.
К основным факторам риска развития заболеваний почек, по словам специалиста, относят избыточную массу тела, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, курение и высокое потребление белка.

"Почки недаром называют немым и терпеливым органом. Нередко клинические проявления, вызывающие беспокойство пациента, появляются, когда функции почек утрачены уже на 70%", — подчеркнул Теплов.

Он уточнил, что для своевременной диагностики хронической болезни почек следует не реже раза в год выполнять общий анализ мочи и при выявлении отклонений от нормальных показателей проконсультироваться с терапевтом или нефрологом.
Девушка выбирает правильное питание
13 декабря 2019, 08:00РИА Наука
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Сохранить почки здоровыми можно благодаря физической активности, диете с низким содержанием соли и белка, приему достаточного объема воды, отказу от курения и бесконтрольного безрецептурного приема нестероидных противовоспалительных препаратов, а также с помощью регулярного контроля показателей функции почек, добавил Теплов.
"Исследования, проведенные в разных странах за последнее десятилетие, подтвердили значимую роль образа жизни в развитии этого состояния: приверженность здоровому образу жизни позволяла достичь 70% снижения частоты развития ХБП. Таким образом, повседневная профилактика с большой вероятностью позволит сохранить достаточную функцию почек на протяжении всей жизни", — уточнил врач.
Шашлык
9 марта, 20:22
Врачи рассказали, как нельзя готовить шашлык
4164113
Обсудить 0
ЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Клещ
Врач рассказал, что делать при укусе клеща
Стюардесса в салоне самолета
Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Толстый мужчина у холодильника
Невролог рассказала, как связаны питание и бессонница
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Местные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия. 11 марта 2020
В Италии объявили о прекращении почти всей торговли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад в Нур-Султане к 75-летию Победы
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
10:32Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
10:31В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
10:30В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
10:25В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
10:20В Мельбурне два человека погибли при нападении мужчины с ножом
10:15Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации
Лента новостейМолния