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В Саудовской Аравии число зараженных COVID-19 возросло до 45 человек
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РИА Новости

В Саудовской Аравии число зараженных COVID-19 возросло до 45 человек

02:00 12.03.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyДезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / Wana News Agency
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 45, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства.
Ранее сообщалось о 21 зараженном.

"Министерство здравоохранения сообщает о ... выявлении 24 новых случаев (заражения)... Таким образом, суммарное количество заболевших достигло 45", - сообщило министерство в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСаудовская АравияВ мире
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