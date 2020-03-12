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2020-03-12T10:43+0300
https://ria.ru/20200312/1568463749.html
Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис
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РИА Новости

Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

01:52 12.03.2020 (обновлено: 10:43 12.03.2020)
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© РИА Новости / Брайан СмитТабло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
© РИА Новости / Брайан Смит
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent.
Как утверждает издание, Коломбо удалось предсказать кризис 2008 года. Сейчас аналитик указывает на существование так называемых "пузырей" на рынках европейской недвижимости, американских акций и других. Они могут лопнуть в любой момент.
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Коломбо отметил, что распространение коронавируса может стать спусковым механизмом для нового кризиса.

"Мы уже шли к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе", — подчеркивает он.

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
С начала недели на мировых фондовых и нефтяных рынках наблюдается заметная волатильность на фоне падения цен на нефть и рисков вокруг коронавируса. Девятого марта фондовые индексы опустились в среднем на семь-восемь процентов, а на следующий день американские биржи закрылись ростом на пять процентов, тогда как рынки Европы показали снижение.
Коронавирус остается одним из основных рисков, поскольку карантинные меры негативно отражаются на многих сферах экономки, в том числе перевозках и производстве. На днях к этому добавился обвал на нефтяном рынке после распада альянса ОПЕК+.
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ЕвропаСШАКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЭкономика
Популярные комментарии
Странные вы россияне! У вас есть гениальные экономисты, которые прогнозировали глобального дефляционного кризиса намного раньше перед начало его активной фазе в 2008 г., а вы продолжаете пиарить разные американские спекулянты. Слышали такие имена как Олег Григорьев и Михаил Хазин? Читайте их и образовайтесь! И не ждите, чтобы иностранцы рассказывали вам, какие вы крутые! Это ваша работа показывать всему миру какие русские лучшие в разные сферы!
12 марта, 02:09
Митко Хитов
2141021136
Такая противная лесть . При чем все такое очевидное вранье .
12 марта, 02:35
freizdorf
39731787
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