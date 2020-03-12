Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent

Как утверждает издание, Коломбо удалось предсказать кризис 2008 года. Сейчас аналитик указывает на существование так называемых "пузырей" на рынках европейской недвижимости, американских акций и других. Они могут лопнуть в любой момент.

Коломбо отметил, что распространение коронавируса может стать спусковым механизмом для нового кризиса.

"Мы уже шли к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе", — подчеркивает он.

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.

С начала недели на мировых фондовых и нефтяных рынках наблюдается заметная волатильность на фоне падения цен на нефть и рисков вокруг коронавируса. Девятого марта фондовые индексы опустились в среднем на семь-восемь процентов, а на следующий день американские биржи закрылись ростом на пять процентов, тогда как рынки Европы показали снижение.