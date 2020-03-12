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"Северсталь" сообщает, что после ЧП на шахте в Коми никто не пострадал
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РИА Новости

"Северсталь" сообщает, что после ЧП на шахте в Коми никто не пострадал

01:24 12.03.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми Происшествие на шахте "Заполярная-2" блок Воркутинской АО "Воркутауголь" МОГО "Воркута"
Происшествие на шахте Заполярная-2 блок Воркутинской АО Воркутауголь МОГО Воркута
© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Северсталь" сообщила, что при задымлении на шахте в Республике Коми никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что задымление произошло на шахте в Коми. В "Северстали" сообщили об эвакуации работников из двух шахт - "Воркутинской" и "Заполярной", которые имеют единую вентиляционную систему. Позднее МЧС сообщило, что все 242 горняка выведены на поверхность из шахт "Воркутинская" и "Заполярная" после задымления.
"Все работники обеих шахт эвакуированы на поверхность. В шахте остаются только горноспасатели и члены вспомогательных горноспасательной службы из числа сотрудников "Воркутинской". Пострадавших нет", - говорится в сообщении "Северстали".
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Республика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северсталь (металлургическая компания)Происшествия
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