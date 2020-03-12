Трамп велел не допустить дефицит защитных средств для медработников

"С тем, чтобы предотвратить распространение COVID-19, министр здравоохранения должен предпринять все необходимые шаги, чтобы обеспечить сотрудников сферы здравоохранения, как в больницах, так и других местах, респираторными масками… В дополнение к этому министр труда должен рассмотреть все необходимые меры для увеличения количества доступных респираторных масок", - говорится в опубликованном пресс-службой Трампа меморандуме.