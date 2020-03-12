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Трамп велел не допустить дефицит защитных средств для медработников
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РИА Новости

Трамп велел не допустить дефицит защитных средств для медработников

01:21 12.03.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп велел министрам здравоохранения и труда обеспечить медицинских работников в США необходимой спецзащитой на фоне эпидемии коронавируса, свидетельствует распространенный пресс-службой Белого дома меморандум за подписью президента.
"С тем, чтобы предотвратить распространение COVID-19, министр здравоохранения должен предпринять все необходимые шаги, чтобы обеспечить сотрудников сферы здравоохранения, как в больницах, так и других местах, респираторными масками… В дополнение к этому министр труда должен рассмотреть все необходимые меры для увеличения количества доступных респираторных масок", - говорится в опубликованном пресс-службой Трампа меморандуме.
В США, где число заболевших коронавирусом превысило одну тысячу и сто человек, 31 из которых скончался, дефицит защитных масок начался еще в феврале, до подтверждения в стране первого случая заболевания. Сегодня из американских аптек и магазинов исчезли не только респираторы, но средства для дезинфекции.
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"К сожалению, в настоящее время специалисты области общественного здоровья ожидают нехватки средств респираторной защиты (респираторов) для сотрудников сферы здравоохранения, занятых в снижении последствий распространения COVID-19", - отмечается в меморандуме Трампа.
Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире превысило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончалось больше четырех тысяч человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается во Франции и Германии.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
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