Генсек ООН призвал правительства активизироваться в борьбе с COVID-19

ООН, 12 мар — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства всех стран активизировать усилия по борьбе с распространением коронавируса на фоне объявленной пандемии.
"Все мы столкнулись с общей угрозой — коронавирусом — COVID-19. Сегодняшнее объявление пандемии — это призыв к действию — для всех, везде", — подчеркнул он.
"Вместе мы все еще можем изменить ход этой пандемии, но это означает решение проблемы бездействия. Я призываю каждое правительство активизировать свои усилия – сейчас", — добавил Гутерреш.
Пандемия коронавирусной инфекции
Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Этим термином называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
Общее количество заражений в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.
В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.