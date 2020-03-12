Генсек ООН призвал правительства активизироваться в борьбе с COVID-19

ООН, 12 мар — РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства всех стран активизировать усилия по борьбе с распространением коронавируса на фоне объявленной пандемии.

"Все мы столкнулись с общей угрозой — коронавирусом — COVID-19. Сегодняшнее объявление пандемии — это призыв к действию — для всех, везде", — подчеркнул он.

"Вместе мы все еще можем изменить ход этой пандемии, но это означает решение проблемы бездействия. Я призываю каждое правительство активизировать свои усилия – сейчас", — добавил Гутерреш.

Пандемия коронавирусной инфекции

коронавируса пандемией. Этим термином называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новогопандемией. Этим термином называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Общее количество заражений в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.