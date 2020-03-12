Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол

ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
"Впервые по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ", - рассказал он.
"Обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам", - дополнил Мирошник.