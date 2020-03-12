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2020-03-12T00:41+0300
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Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол
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РИА Новости

Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол

00:41 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник . Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
"Впервые по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ", - рассказал он.
Он уточнил, что в протоколе были изложены обязательства сторон, главным образом Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, которые должны быть реализованы в ограниченный срок.
"Обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам", - дополнил Мирошник.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛНРДНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаМинскУкраинаВ мире
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