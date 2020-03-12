В Казани стартует всероссийский молодежный антикоррупционный форум

КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Первый всероссийский молодежный антикоррупционный форум "PROкоррупцию ПРОсто" стартует в Казани в четверг.
"В Казани стартует масштабное молодежное мероприятие, посвященное решению проблемы коррупции в стране, I Всероссийский молодежный антикоррупционный форум "PROкоррупцию ПРОсто". На участие в форуме поступило 548 заявок, были выбраны 140 представителей из разных уголков России, среди которых члены молодежных правительств субъектов РФ, активисты молодежных организаций, реализующие проекты антикоррупционной направленности", - говорится в сообщении организаторов.
В рамках форума пройдет пленарное заседание "Прошлое, настоящее, будущее. Вызовы и проблемы коррупции в Российской Федерации", на котором общественные и политические деятели Татарстана поделятся опытом работы в данной сфере. Ожидается, что в открытии примут участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина.
"Программа форума включает презентацию работы общественных организаций в сфере противодействия коррупции, а также дальнейшее распространение успешного опыта в другие субъекты РФ. Также будут выявлены и проработаны проблемы, которые есть в регионах при реализации молодежных антикоррупционных проектов", - отмечают организаторы.
Организаторами форума являются Ассоциация молодежных правительств РФ совместно с управлением президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики и министерством по делам молодежи региона при поддержке Росмолодежи.
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