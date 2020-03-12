В Казани стартует всероссийский молодежный антикоррупционный форум

"В Казани стартует масштабное молодежное мероприятие, посвященное решению проблемы коррупции в стране, I Всероссийский молодежный антикоррупционный форум "PROкоррупцию ПРОсто". На участие в форуме поступило 548 заявок, были выбраны 140 представителей из разных уголков России, среди которых члены молодежных правительств субъектов РФ, активисты молодежных организаций, реализующие проекты антикоррупционной направленности", - говорится в сообщении организаторов.

"Программа форума включает презентацию работы общественных организаций в сфере противодействия коррупции, а также дальнейшее распространение успешного опыта в другие субъекты РФ. Также будут выявлены и проработаны проблемы, которые есть в регионах при реализации молодежных антикоррупционных проектов", - отмечают организаторы.