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Республика Татарстан
2020-03-12T10:35+0300
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В Казани стартует всероссийский молодежный антикоррупционный форум
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РИА Новости

В Казани стартует всероссийский молодежный антикоррупционный форум

00:28 12.03.2020 (обновлено: 10:35 12.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера"
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера". Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Первый всероссийский молодежный антикоррупционный форум "PROкоррупцию ПРОсто" стартует в Казани в четверг.
"В Казани стартует масштабное молодежное мероприятие, посвященное решению проблемы коррупции в стране, I Всероссийский молодежный антикоррупционный форум "PROкоррупцию ПРОсто". На участие в форуме поступило 548 заявок, были выбраны 140 представителей из разных уголков России, среди которых члены молодежных правительств субъектов РФ, активисты молодежных организаций, реализующие проекты антикоррупционной направленности", - говорится в сообщении организаторов.
В рамках форума пройдет пленарное заседание "Прошлое, настоящее, будущее. Вызовы и проблемы коррупции в Российской Федерации", на котором общественные и политические деятели Татарстана поделятся опытом работы в данной сфере. Ожидается, что в открытии примут участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина.
"Программа форума включает презентацию работы общественных организаций в сфере противодействия коррупции, а также дальнейшее распространение успешного опыта в другие субъекты РФ. Также будут выявлены и проработаны проблемы, которые есть в регионах при реализации молодежных антикоррупционных проектов", - отмечают организаторы.
Организаторами форума являются Ассоциация молодежных правительств РФ совместно с управлением президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики и министерством по делам молодежи региона при поддержке Росмолодежи.
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Республика ТатарстанАлександр БугаевФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
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