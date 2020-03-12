В ОБСЕ сообщили о создании совета для урегулирования в Донбассе

МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Контактная группа договорилась создать консультативный совет для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе, сообщила в среду спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау.
"Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.) согласно пункту 11 Комплекса мер (по выполнению минских соглашений – ред.). Также было принято решение создать консультативный совет при рабочей группе, согласован проект его полномочий и порядка работы. В задачах совета будет выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции", - заявила Грау журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров по урегулированию в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.