В Донбассе договорились об открытии двух новых пунктов пропуска

"Гуманитарная рабочая группа уделила основное внимание вопросам обмена удерживаемыми. Участники договорились в течение ближайшей недели представить ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) очередной список лиц и в течение двух недель окончательно его согласовать. Стороны достигли принципиального согласия по открытию двух новых пунктов пропуска", - заявила Грау журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров по урегулированию в Донбассе.