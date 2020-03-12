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В Донбассе договорились об открытии двух новых пунктов пропуска
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РИА Новости

В Донбассе договорились об открытии двух новых пунктов пропуска

00:13 12.03.2020 (обновлено: 01:47 12.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди в районе временного пункта пропуска Украиной и Луганской народной республикой
Люди в районе временного пункта пропуска Украиной и Луганской народной республикой
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди в районе временного пункта пропуска Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото
МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Контактная группа по Донбассу договорилась об открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, сообщила в среду спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау.
"Гуманитарная рабочая группа уделила основное внимание вопросам обмена удерживаемыми. Участники договорились в течение ближайшей недели представить ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) очередной список лиц и в течение двух недель окончательно его согласовать. Стороны достигли принципиального согласия по открытию двух новых пунктов пропуска", - заявила Грау журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров по урегулированию в Донбассе.
Она также сообщила, что в центре внимания рабочей группы по безопасности был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств. "Участники договорились в течение недели представить свою позицию о возможных компромиссах", - добавила Грау.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
00:04
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
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Хайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРОБСЕДонбассМинскУкраинаВ мире
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