В ДНР сообщили о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

"Не имеет значения, как будет называться этот дополнительный механизм. Важно то, что это площадка для прямого общения двух сторон конфликта – Донбасса и Украины", - сказала Никонорова журналистам.

"Мы определились, что на следующей встрече (контактной группы 25 марта в Минске – ред.) необходимо будет эти решения, предварительно отработанные сегодня, положить на бумагу и приступить к их реализации… Ключевой момент - это то, что необходим, и стороны с этим согласились, дополнительный орган, который позволит отрабатывать, обсуждать, согласовывать предварительно аспекты политического урегулирования. У нас есть понимание, что это (будет) за орган", - сказал он.