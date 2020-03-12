В ДНР сообщили о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что переговорщики по Донбассу договорились о создании нового органа для выработки решений по политическому урегулированию конфликта, в рамках которого будет осуществляться прямой диалог между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом.
По итогам очередного заседания контактной группы в Минске Никонорова рассказала, что участники переговоров в Минске договорились о необходимости создания "неких специальных механизмов для прямого общения и обсуждения тем, требующих решения в рамках работы контактной группы".
"Не имеет значения, как будет называться этот дополнительный механизм. Важно то, что это площадка для прямого общения двух сторон конфликта – Донбасса и Украины", - сказала Никонорова журналистам.
В свою очередь глава министерства иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего заявил, что детали этого механизма все же являются "завтрашним вопросом".
"Мы определились, что на следующей встрече (контактной группы 25 марта в Минске – ред.) необходимо будет эти решения, предварительно отработанные сегодня, положить на бумагу и приступить к их реализации… Ключевой момент - это то, что необходим, и стороны с этим согласились, дополнительный орган, который позволит отрабатывать, обсуждать, согласовывать предварительно аспекты политического урегулирования. У нас есть понимание, что это (будет) за орган", - сказал он.