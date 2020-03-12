КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Трехсторонняя контактная группа в Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе , а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины

Консультативный совет

Также участники пришли к соглашению по вопросу создания консультативного совета по урегулированию в Донбассе. В его задачах, как сообщила журналистам спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау , будет выработка рекомендаций по политическим вопросам.

По словам Никаноровой, в рамках совета будет осуществляться прямой диалог между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом . Дейнего, в свою очередь, отметил, что детали механизма являются "завтрашним вопросом", добавив, что на следующей встрече "необходимо будет эти решения, предварительно отработанные сегодня, положить на бумагу и приступить к их реализации".

ОБСЕ , Франции и Германии. Окончательно решение о внедрении консультативного совета будет принято после консультаций с представителями

Обмен пленными

Кроме того, стороны договорились составить перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, чтобы провести обмен в кратчайшие сроки. Как уточнила Грау, список будет представлен трехсторонней группе в течение недели, а в течение двух недель окончательно согласован.

По словам Никаноровой, участники переговорного процесса рассчитывают определиться с возможными условиями обмена 25 марта.

Общий итоговый протокол

Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник

Он уточнил, что в документе изложены обязательства сторон, главным образом Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, которые должны быть реализованы в ограниченный срок. Протокол передали в секретариат ОБСЕ.

В минских переговорах принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак

Ситуация в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.