Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе

Как рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, стороны предварительно согласовали "механизм оперативного реагирования на факты нарушений режима прекращения огня". Ее коллега из ЛНР Владислав Дейнего добавил, что к следующему заседанию контактной группы, которое пройдет 25 марта, будут выработаны предложения по новым участкам разведения.
Консультативный совет
Также участники пришли к соглашению по вопросу создания консультативного совета по урегулированию в Донбассе. В его задачах, как сообщила журналистам спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, будет выработка рекомендаций по политическим вопросам.
По словам Никаноровой, в рамках совета будет осуществляться прямой диалог между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом. Дейнего, в свою очередь, отметил, что детали механизма являются "завтрашним вопросом", добавив, что на следующей встрече "необходимо будет эти решения, предварительно отработанные сегодня, положить на бумагу и приступить к их реализации".
Обмен пленными
Кроме того, стороны договорились составить перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, чтобы провести обмен в кратчайшие сроки. Как уточнила Грау, список будет представлен трехсторонней группе в течение недели, а в течение двух недель окончательно согласован.
По словам Никаноровой, участники переговорного процесса рассчитывают определиться с возможными условиями обмена 25 марта.
Общий итоговый протокол
Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
Он уточнил, что в документе изложены обязательства сторон, главным образом Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, которые должны быть реализованы в ограниченный срок. Протокол передали в секретариат ОБСЕ.
В минских переговорах принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
Ситуация в Донбассе
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения