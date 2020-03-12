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2020-03-12T09:29+0300
https://ria.ru/20200312/1568462473.html
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
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РИА Новости

Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе

00:04 12.03.2020 (обновлено: 09:29 12.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото
КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Как рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, стороны предварительно согласовали "механизм оперативного реагирования на факты нарушений режима прекращения огня". Ее коллега из ЛНР Владислав Дейнего добавил, что к следующему заседанию контактной группы, которое пройдет 25 марта, будут выработаны предложения по новым участкам разведения.
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Консультативный совет

Также участники пришли к соглашению по вопросу создания консультативного совета по урегулированию в Донбассе. В его задачах, как сообщила журналистам спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, будет выработка рекомендаций по политическим вопросам.
По словам Никаноровой, в рамках совета будет осуществляться прямой диалог между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом. Дейнего, в свою очередь, отметил, что детали механизма являются "завтрашним вопросом", добавив, что на следующей встрече "необходимо будет эти решения, предварительно отработанные сегодня, положить на бумагу и приступить к их реализации".
Окончательно решение о внедрении консультативного совета будет принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Обмен пленными

Кроме того, стороны договорились составить перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, чтобы провести обмен в кратчайшие сроки. Как уточнила Грау, список будет представлен трехсторонней группе в течение недели, а в течение двух недель окончательно согласован.
По словам Никаноровой, участники переговорного процесса рассчитывают определиться с возможными условиями обмена 25 марта.
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Общий итоговый протокол

Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
Он уточнил, что в документе изложены обязательства сторон, главным образом Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, которые должны быть реализованы в ограниченный срок. Протокол передали в секретариат ОБСЕ.
В минских переговорах принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Ситуация в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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