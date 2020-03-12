Евгению Миронову вручили премию Чаплина за вклад в киноискусство

Художественный руководитель Театра Наций, актер Евгений Миронов, ставший лауреатом премии за выдающийся вклад в киноискусство, и художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков (справа) на церемонии вручения премии Чарли Чаплина за вклад в киноиндустрию в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Народный артист России Евгений Миронов стал обладателем премии имени Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство, передает корреспондент РИА Новости.

Впервые вручение премии Чаплина прошло в Москве. Торжественная церемония состоялась в Светлановском зале Дома музыки. Награду Евгению Миронову вручила внучка великого Чаплина – актриса и модель Кира Чаплин.

В рамках торжественного вечера также пройдет концерт благотворительного фонда "Артист" из цикла "Признание в любви". Национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова "озвучил" один из самых выдающихся "немых" фильмов Чаплина "Огни большого города".

Средства, вырученные от концерта, будут направлены на поддержку благотворительных программ фонда для обеспечения ветеранов-деятелей искусства.

Чарли Чаплин доверил оркестровку и аранжировку музыки к фильму Артуру Джонстону и Альфреду Ньюману, которых ценил очень высоко. В 2004 году американский дирижер Тимоти Брок реконструировал партитуру фильма, а спустя пять лет к ней обратился Владимир Спиваков. Он включил демонстрацию бессмертной ленты с живым музыкальным сопровождением в программу Московского кинофестиваля, и этот проект имел оглушительный успех.