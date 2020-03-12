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Евгению Миронову вручили премию Чаплина за вклад в киноискусство
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РИА Новости

Евгению Миронову вручили премию Чаплина за вклад в киноискусство

00:57 12.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра Наций, актер Евгений Миронов, ставший лауреатом премии за выдающийся вклад в киноискусство, и художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков (справа) на церемонии вручения премии Чарли Чаплина за вклад в киноиндустрию в Московском международном Доме музыки (ММДМ).
Художественный руководитель Театра Наций, актер Евгений Миронов, ставший лауреатом премии за выдающийся вклад в киноискусство, и художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков (справа) на церемонии вручения премии Чарли Чаплина за вклад в киноиндустрию в Московском международном Доме музыки (ММДМ).
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Народный артист России Евгений Миронов стал обладателем премии имени Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство, передает корреспондент РИА Новости.
Впервые вручение премии Чаплина прошло в Москве. Торжественная церемония состоялась в Светлановском зале Дома музыки. Награду Евгению Миронову вручила внучка великого Чаплина – актриса и модель Кира Чаплин.
В рамках торжественного вечера также пройдет концерт благотворительного фонда "Артист" из цикла "Признание в любви". Национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова "озвучил" один из самых выдающихся "немых" фильмов Чаплина "Огни большого города".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса, внучка Чарли Чаплина Кира Чаплин на церемонии вручения премии Чарли Чаплина за вклад в киноиндустрию в Московском международном Доме музыки (ММДМ).
Актриса, внучка Чарли Чаплина Кира Чаплин на церемонии вручения премии Чарли Чаплина за вклад в киноиндустрию в Московском международном Доме музыки (ММДМ).
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Актриса, внучка Чарли Чаплина Кира Чаплин на церемонии вручения премии Чарли Чаплина за вклад в киноиндустрию в Московском международном Доме музыки (ММДМ).
Средства, вырученные от концерта, будут направлены на поддержку благотворительных программ фонда для обеспечения ветеранов-деятелей искусства.
Чарли Чаплин доверил оркестровку и аранжировку музыки к фильму Артуру Джонстону и Альфреду Ньюману, которых ценил очень высоко. В 2004 году американский дирижер Тимоти Брок реконструировал партитуру фильма, а спустя пять лет к ней обратился Владимир Спиваков. Он включил демонстрацию бессмертной ленты с живым музыкальным сопровождением в программу Московского кинофестиваля, и этот проект имел оглушительный успех.
Обладателями премии Чаплина ранее становились Федерико Феллини, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Шон Коннери, Аль Пачино, Катрин Денев, Мэрил Стрип и другие.
Народный артист России, возглавляющий Государственный Театр Наций, Евгений Миронов
25 ноября 2019, 12:00
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