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Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
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РИА Новости

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

08:00 12.03.2020 (обновлено: 08:02 12.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Алексей Мухин
Мухин Алексей
Все материалы
Коррекция цен на нефтяном рынке спровоцировала новый виток давления на Россию.
Саудовская Аравия поспешно заявила об очередном увеличении добычи нефти (на этот раз — до 13 миллионов баррелей в сутки), а США — о том, что изучат возможности усилить давление на российские компании. В результате начавшие было расти цены на нефть и курс рубля вновь просели.
Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
Разрыв соглашения ОПЕК+, напомним, начался с ультиматума, который саудиты предъявили нашей стране. Были выдвинуты противоречащие интересам нашей страны требования о дополнительном сокращении добычи нефти. По сути, это был шантаж: либо вы выполните наши условия, либо мы обрушим рынок.
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После отказа России принять ультиматум Саудовская Аравия заявила о немедленном увеличении добычи до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что и обвалило рынок.
Россия была готова к компромиссу с партнерами, принимая во внимание, что есть среднесрочное давление на спрос, связанное с влиянием коронавируса. Но шантаж для России неприемлем. Россия на шантаж не поддается.
Три года назад Россия пошла на сделку для того, чтобы стабилизировать рынок. В определенный момент эта сделка сыграла свою позитивную роль. Но дальнейшая пролонгация соглашения приводила к тому, что мы вместе с саудитами убирали с рынка дешевую нефть, которая замещалась более дорогой американской сланцевой нефтью. Все сокращение добычи ОПЕК+ полностью (и достаточно быстро) компенсировалось ростом американской добычи (притом что в 2016 году сланцевая отрасль была на грани банкротства). В свое время саудиты убедили российских переговорщиков (Минэнерго) в необходимости продлить сделку. Им это было необходимо для того, чтобы поддержать IPO (то есть размещение акций) нефтяной госкомпании Saudi Aramco. В результате сделка была продлена, а IPO успешно состоялось. При этом Саудовская Аравия предоставила беспроцентные кредиты инвесторам под гарантии поддержки курса акций Saudi Aramco (напомним, что в результате срыва сделки акции упали на десять процентов, после чего торги были прекращены).
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Пока соглашение действовало, бюджетный дефицит Саудовской Аравии сократился с 12,9 процента ВВП в 2016 году до 3,8 процента ВВП в 2019-м (по данным IHS Markit). Была запущена стратегическая программа по уменьшению "нефтезависимости" и диверсификации экономики за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру, туризм и человеческий капитал.
Однако за время действия соглашения ОПЕК+ американская сланцевая добыча вновь вышла в плюс. Завершилось создание экспортной инфраструктуры. По мнению западных агентств, ограничение добычи ОПЕК+ неоднократно становилось спасительным фактором для американских производителей сланца, позволяя им выживать в условиях спада, а затем возвращаться к росту. Аналитики Citigroup давали оптимистичные прогнозы, что уже к 2023 году производство крупнейшего месторождения Permian вырастет на 60 процентов. И только этот бассейн будет давать больше нефти, чем все члены ОПЕК, кроме Саудовской Аравии.
И все эти успехи США и саудитов фактически были достигнуты благодаря участию России в сделке ОПЕК+. Почему именно сейчас был выдвинут этот ультиматум? Резкий разворот в поведении Саудовской Аравии не просто согласован с Вашингтоном, а является прямым заказом. Об этом свидетельствуют не только многочисленные заявления чиновников американской администрации, но и беспрецедентный вызов российского посла министром финансов Мнучиным, который прямо потребовал от России взять на себя ответственность за стабилизацию рынков, то есть вернуться в сделку на условиях саудитов. При этом саудовского посла в американский Минфин почему-то никто не вызывал.
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Здесь можно вспомнить неоднократные заявления Трампа, который грозился принять меры и призвать ОПЕК к ответу. Более того, американский президент называл себя сторонником законопроекта NOPEC — "Нет картелям производителей и экспортеров нефти", извлеченного из небытия в 2018 году. При этом вызов к Мнучину — это, по сути, попытка принудить Россию вернуться к картельному соглашению.
Можно предположить, что саудовские товарищи, выдвигая ультиматум, были уверены в том, что Россия не посмеет отказаться. Причем не только по чисто рыночным/экономическим, но и по политическим причинам. Очевидно, расчет был на то, что российское руководство на фоне процесса принятия важнейших конституционных поправок не пойдет на отказ от сделки под угрозой социально-политической дестабилизации, которая может быть вызвана падением цен на нефть и давлением на рубль.
В чем смысл шантажа? Либо вы будете продолжать субсидировать американский сланец, либо мы обрушим рынок — со всеми не только экономическими, но и политическими последствиями. Саудиты здесь выступают прямыми лоббистами американских интересов, а США в данном случае практически открыто вмешиваются во внутреннюю политику России, используя внутриполитический процесс как средство давления.
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Реакция Мнучина, в частности, напоминает истерику. На сегодняшний момент и саудиты, и американская сланцевая отрасль, являвшаяся до последнего времени одним из драйверов экономического роста США и одним их козырей Трампа в предвыборной гонке, оказались в крайне уязвимом положении. "Сланцевая революция" для них грозит обернуться сланцевой катастрофой. Как отмечает Wall Street Journal, "десятки обремененных долгом компаний, в том числе Chesapeake Energy Corp. и Whiting Petroleum Corp., испытывали финансовые трудности и до падения цен на нефть. А сейчас их акции стремительно падают, у лидеров отрасли капитализация снизилась на 30-50 процентов. По мнению издания, в отличие от ситуации с обвалом цен в 2014 году, сейчас американский финансовый сектор не поможет сланцевикам, так как он потерял интерес к этой отрасли из-за низких дивидендов. Мелким компаниям грозит массовое банкротство из-за чрезмерной закредитованности.
Сейчас администрация США обсуждает меры поддержки сланцевиков, но такие меры встречают очень серьезное сопротивление значительной части американского же экономического и политического истеблишмента. В свою очередь, Саудовская Аравия может столкнуться с очень серьезным бюджетным дефицитом, ставящим крест не только на амбициозных реформах принца Мухаммеда, но и угрожающим политической стабильности в стране. Большинство западных экспертов склоняется к мнению, что у России гораздо больше шансов выйти победителем из этой ситуации, чем у саудитов. Однако это вопрос не нескольких дней и даже не нескольких месяцев, если только саудовская сторона не вернется к конструктивному диалогу.
Россия, со своей стороны, к такому диалогу готова.
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Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
50119961338
Обсудить 36
РоссияЦены на нефтьСтивен МнучинSaudi AramcoДональд ТрампОПЕКСаудовская АравияСШААвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Без вариантов. С ВВП в "шахматы" играть- дозлый номер.
12 марта, 08:15
Дед Диванный эксперт
68600013
Я конечно не эксперт в области рыночной политики, но мне думается, что нынешняя ситуация больше походит на сговор России с Саудитами против США. В этой игре сценарий банальный: обваливаем цены, ждем когда "полосатые" конкуренты покинут рынок, затем благополучно садимся за стол переговоров.
12 марта, 08:34
Илья А.
371400111
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