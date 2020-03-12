Россиянин вошел в рабочую группу ЮНЕСКО по искусственному интеллекту

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский ученый, профессор Сколковского института науки и технологий Максим Федоров получил приглашение представлять мнение российского сообщества в экспертной группе ЮНЕСКО. Она будет заниматься выработкой рекомендаций этических принципов разработки и использования искусственного интеллекта. Как подчеркнул Максим Федоров в комментарии РИА Новости, приглашение является не разовой акцией и приведет к сотрудничеству, которое продлится несколько лет. Участие в работе группе предполагает выступления на конференциях и презентацию российской точки зрения на этику искусственного интеллекта.

По словам Максима Федорова, приглашение является признанием востребованности российских ученых международным экспертным сообществом.

"Нас признали и не смогли не заметить. Количество участников рабочей группы составит чуть больше 10 человек. Мое участие в этой группе – в том числе заслуга и наших дипломатов, и нашего экспертного сообщества. Это тот самый пример гражданского общества, когда и государство, и экспертное сообщество идут заодно. Но и без признания международных экспертов у меня большие сомнения, чтобы нас туда позвали", – отметил Федоров.

Также ученый рассказал, в чем заключается российский подход к этике искусственного интеллекта. Отечественная наука придерживается гуманистического и человекоцентричного подхода в этой области. Федоров пояснил: это значит, что технологии должны быть для человека и во благо человека.

"Мы понимаем, что надо развивать эти технологии, в отличие от Европейского союза, где если посмотреть внимательно, то они стараются все запретить, ничего не разрешать. И можно увидеть, что в ЕС количество инвестиций в искусственный интеллект очень небольшое. Это связано с их консерватизмом. В США и особенно в Китае – там другая история. Там хотят все развивать, применять направо и налево, в военных целях, в управлении социальными массами", – сказал профессор Сколковского института науки и технологий.

Также Максим Федоров отметил, что Россия в будущем может вырваться в лидеры в сфере искусственного интеллекта.

"Россия много раз показывала, что она умеет обгонять не догоняя. Этот принцип в свое время выдвинул Курчатов, и мы в этом очень сильны. Мы, как правило, находим совершенно другое решение проблемы, над которой билось человечество. И тем самым мы входим уже на следующем витке спирали. В России сейчас есть задел на то, чтобы обогнать не догоняя", – сказал Максим Федоров.