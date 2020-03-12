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2020-03-12T08:00+0300
https://ria.ru/20200312/1568457608.html
В России в 2020 году посчитают весь лес
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РИА Новости

В России в 2020 году посчитают весь лес

08:00 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфВид на леса Московской области с высоты птичьего полета
Вид на леса Московской области с высоты птичьего полета
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В текущем году в России планируется закончить государственную инвентаризацию лесов, которая была начата еще в 2007 году. У специалистов появится самая полная и актуальная информация о состоянии и объеме лесных массивов страны, о том, насколько эффективно они охраняются, какие меры предпринять в будущем, чтобы их защитить и спрогнозировать негативные процессы.
В этом году специалистам ФГБУ "Рослесинфорг", а именно они занимаются инвентаризацией, осталось посчитать не так уж много деревьев, но в самых труднодоступных местах, например, в регионах со сложным ландшафтом. Вообще, работа по инвентаризации близка к экстремальным условиям. Так, в Якутии сотрудникам приходится обследовать леса с помощью вертолетов, высоко проходимого и водного транспорта. В 2020 году им предстоит пройтись по лесничествам Дагестана площадью 528 тысяч гектаров. Данные о насаждениях в этом регионе устарели, а на 15% площади вообще никогда не учитывались.

В этом году работы по определению количественных и качественных характеристик лесов будут проведены на площади 253 миллиона гектаров на территории 10 субъектов, где будет заложено более 2,3 тысячи постоянных пробных площадей, впервые работы будут проведены на территории республик Дагестан и Калмыкия, Саратовской области и Чукотского автономного округа, труднодоступных заповедников страны – Таймырского, Путоранского и Витимского заповедников", – заявила заместитель директора ФГБУ "Рослесинфорг" Людмила Коновалова.

В ходе инвентаризации бригады "Рослесинфорга" не считают деревья с калькулятором, вместо этого они закладывают постоянные пробные площади, то есть делают подробное исследование насаждений в конкретных точках, чтобы по прошествии времени понять, как изменился состав леса именно в этом месте. В таких точках сотрудники определяют 117 показателей: состав почвы, высота и диаметр стволов, количество больных деревьев, породы деревьев, а также другие данные, которые заносятся в базу данных.
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Постоянные пробные площади отмечаются в геоинформационной системе, чтобы в следующем цикле исследований, например, через 10 лет, сравнить состояние леса в этой точке.
"Государственная инвентаризация лесов является одним из инструментов получения сведений о депонировании углерода лесами Российской Федерации, которые могут быть использованы для выполнения Россией международных соглашений в области лесных отношений, в частности для реализации Парижского соглашения о климате", – рассказали в ФГБУ "Рослесинфорг".
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