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2020-03-12T09:11+0300
https://ria.ru/20200312/1568453688.html
Экстренные меры: как рубль будут спасать от обвала
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РИА Новости

Экстренные меры: как рубль будут спасать от обвала

08:00 12.03.2020 (обновлено: 09:11 12.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Курс рубля пережил мощное падение после обрушения нефтяных цен. За доллар уже дают больше 72-х, за евро — 81. ЦБ объявил о мерах поддержки финансовой системы. Сработает ли этот план, насколько может подорожать американская и европейская валюта, а также ждать ли масштабного кризиса — в материале РИА Новости.

Что будут делать

В понедельник Банк России принял два ключевых решения, направленных на стабилизацию валютного курса. Первое — приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила.
"Это равносильно трехмиллиардным интервенциям в месяц. Министерство финансов покроет дефицит бюджета средствами Фонда национального благосостояния, что предполагает реализацию валюты на рынке", — поясняет Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".
Второе решение — правительство начнет продавать доллары, евро и фунты стерлингов из ФНБ, если цена нефти по итогам месяца окажется ниже заложенной в бюджет — 42,4 доллара за баррель.
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Торги во вторник показали, что Центробанку удалось сдержать первую волну давления на национальную валюту. Благодаря интервенциям доллар на Московской бирже удержали в районе 72 рублей и ниже, евро — около 82-х. Это почти на три рубля меньше, чем котировки на международной бирже Forex.

Аналитики указывают, что именно для таких случаев Банк России в последние годы наращивал золотовалютные резервы, а Минфин пополнял Фонд национального благосостояния.
"Бюджетное правило, согласно которому государство более трех лет накапливало валюту, ограничивая рост рубля, заработало в обратную сторону: резервы идут на удержание рублевого курса", — говорит Леонид Дуленков, гендиректор МФК "Экофинанс".

Адекватные меры

Одновременно ЦБ ввел послабления для кредитов производителям лекарств, транспортным и туристическим компаниям. Банкам разрешили не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового состояния заемщиков из сферы туризма и транспорта.
Кредитным организациям также снизили требования по капиталу и ряду других нормативов. Кроме того, регулятор впервые за три года возобновил денежную накачку финансовой системы, предложив банкам 500 миллиардов рублей однодневных кредитов под залог ценных бумаг.
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Эксперт оценил принятые ЦБ меры по поддержке финансового рынка
Аналитики указывают: все инструменты, необходимые для сдерживания курса рубля, у ЦБ и Минфина есть, действия, предпринимаемые в условиях обвала рынков, выглядят вполне разумными.
Как напоминает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), похожая ситуация сложилась в начале 2016-го, когда нефть спикировала к 25 долларам за баррель. Минфин и ЦБ немедленно прекратили закупки валюты, а самое правильное, что может сделать Центробанк сейчас, — не повышать ставку и отложить ее дальнейшее снижение.
По словам Манкевича, пока принятые меры — отказ от размещения ОФЗ, покупки валюты и перенос сделки по Сбербанку — выглядят как выжидательная позиция.

"Такая сдержанность полезна, так как не передает панику рынку, в отличие от 2014 года, когда весь рынок видел, что у ЦБ и Минфина нет никакого плана. Теперь есть и план А, и план Б. В конце 2014-го резкое повышение ставки усугубило рецессию в экономике, а в 2016-м ЦБ уже учел эту ошибку", — подчеркивает Манкевич.

Чего ждать дальше

Дальнейшая динамика курса рубля во многом зависит от ситуации на международных сырьевых рынках. При этом даже в случае еще большего падения нефтяных котировок Центробанку хватит резервов, чтобы удержать российскую валюту от девальвации.
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Лишь бы обрушение сырьевых рынков не приняло лавинообразный характер. Наиболее пессимистично настроенные аналитики не исключают экстремальный сценарий: нефть Brent — по 15 долларов. Тогда Банк России, как в конце 2014-го, может самоустраниться, и доллар пробьет отметку в 100 рублей.
"При низких ценах на нефть экономика "сдувается" со скоростью до одного процента ВВП, о стабильности рубля в таких условиях придется надолго забыть", — отмечает Дуленков.

Как предполагает вице-президент QBF Владимир Масленников, при падении котировок до 30 долларов за баррель доллар вырастет до 75-78 рублей, а при 25-ти — до 82-85-ти.

Однако большинство аналитиков считают это маловероятным, поскольку экономика нефтедобывающих стран такого просто не выдержит. В частности, бюджет России сверстан исходя из 40 долларов за баррель, а Саудовской Аравии — 80 долларов.
Так что волей-неволей странам ОПЕК придется вернуться к сокращению добычи, что спасет рынок от полного коллапса. "Мы ожидаем 40-55 долларов за баррель к концу года и переход доллара в интервал 70-80 рублей", — прогнозирует президент РАСПП Виталий Манкевич.
"Если рубль пробьет отметку в 75 в паре с долларом, это может привести к обвалу национальной валюты, но вероятность такого сценария мы расцениваем как незначительную", — соглашается Василий Клочков, управляющий активами КСП "Капитал УА".
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РоссияДинамика курсов валютОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Саудовская АравияBrentРубльЭкономика
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