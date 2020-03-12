Экстренные меры: как рубль будут спасать от обвала

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Курс рубля пережил мощное падение после обрушения нефтяных цен. За доллар уже дают больше 72-х, за евро — 81. ЦБ объявил о мерах поддержки финансовой системы. Сработает ли этот план, насколько может подорожать американская и европейская валюта, а также ждать ли масштабного кризиса — в материале РИА Новости.

Что будут делать

В понедельник Банк России принял два ключевых решения, направленных на стабилизацию валютного курса. Первое — приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила.

"Это равносильно трехмиллиардным интервенциям в месяц. Министерство финансов покроет дефицит бюджета средствами Фонда национального благосостояния, что предполагает реализацию валюты на рынке", — поясняет Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".

Второе решение — правительство начнет продавать доллары, евро и фунты стерлингов из ФНБ, если цена нефти по итогам месяца окажется ниже заложенной в бюджет — 42,4 доллара за баррель.

Торги во вторник показали, что Центробанку удалось сдержать первую волну давления на национальную валюту. Благодаря интервенциям доллар на Московской бирже удержали в районе 72 рублей и ниже, евро — около 82-х. Это почти на три рубля меньше, чем котировки на международной бирже Forex.

Аналитики указывают, что именно для таких случаев Банк России в последние годы наращивал золотовалютные резервы, а Минфин пополнял Фонд национального благосостояния.

"Бюджетное правило, согласно которому государство более трех лет накапливало валюту, ограничивая рост рубля, заработало в обратную сторону: резервы идут на удержание рублевого курса", — говорит Леонид Дуленков, гендиректор МФК "Экофинанс".

Адекватные меры

Одновременно ЦБ ввел послабления для кредитов производителям лекарств, транспортным и туристическим компаниям. Банкам разрешили не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового состояния заемщиков из сферы туризма и транспорта.

Кредитным организациям также снизили требования по капиталу и ряду других нормативов. Кроме того, регулятор впервые за три года возобновил денежную накачку финансовой системы, предложив банкам 500 миллиардов рублей однодневных кредитов под залог ценных бумаг.

Аналитики указывают: все инструменты, необходимые для сдерживания курса рубля, у ЦБ и Минфина есть, действия, предпринимаемые в условиях обвала рынков, выглядят вполне разумными.

Как напоминает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), похожая ситуация сложилась в начале 2016-го, когда нефть спикировала к 25 долларам за баррель. Минфин и ЦБ немедленно прекратили закупки валюты, а самое правильное, что может сделать Центробанк сейчас, — не повышать ставку и отложить ее дальнейшее снижение.

По словам Манкевича, пока принятые меры — отказ от размещения ОФЗ, покупки валюты и перенос сделки по Сбербанку — выглядят как выжидательная позиция.

"Такая сдержанность полезна, так как не передает панику рынку, в отличие от 2014 года, когда весь рынок видел, что у ЦБ и Минфина нет никакого плана. Теперь есть и план А, и план Б. В конце 2014-го резкое повышение ставки усугубило рецессию в экономике, а в 2016-м ЦБ уже учел эту ошибку", — подчеркивает Манкевич.

Чего ждать дальше

Дальнейшая динамика курса рубля во многом зависит от ситуации на международных сырьевых рынках. При этом даже в случае еще большего падения нефтяных котировок Центробанку хватит резервов, чтобы удержать российскую валюту от девальвации.

Лишь бы обрушение сырьевых рынков не приняло лавинообразный характер. Наиболее пессимистично настроенные аналитики не исключают экстремальный сценарий: нефть Brent — по 15 долларов. Тогда Банк России, как в конце 2014-го, может самоустраниться, и доллар пробьет отметку в 100 рублей.

"При низких ценах на нефть экономика "сдувается" со скоростью до одного процента ВВП, о стабильности рубля в таких условиях придется надолго забыть", — отмечает Дуленков.

Как предполагает вице-президент QBF Владимир Масленников, при падении котировок до 30 долларов за баррель доллар вырастет до 75-78 рублей, а при 25-ти — до 82-85-ти.

Однако большинство аналитиков считают это маловероятным, поскольку экономика нефтедобывающих стран такого просто не выдержит. В частности, бюджет России сверстан исходя из 40 долларов за баррель, а Саудовской Аравии — 80 долларов.

Так что волей-неволей странам ОПЕК придется вернуться к сокращению добычи, что спасет рынок от полного коллапса. "Мы ожидаем 40-55 долларов за баррель к концу года и переход доллара в интервал 70-80 рублей", — прогнозирует президент РАСПП Виталий Манкевич.