Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Стюардесса подсказала, какую вещь всегда нужно делать при посадке в самолет, чтобы увеличить свои шансы на спасение при аварийной ситуации, сообщает Express.
Наиболее важные советы из предполетного инструктажа — запомнить расположение аварийных выходов, как найти и надеть спасательные жилеты в случае падения в воду.
Но одна бортпроводница поделилась информацией, о которой не всегда говорят ее коллеги.
Она может быть особенно полезной, когда кабина заполнена дымом или не работает освещение.
"Пересчитайте спинки кресел до ближайшего аварийного выхода, — написала стюардесса. — Очень может быть, что в некоторых случаях ничего не будет видно, знание того, сколько рядов нужно пройти, поможет в такой ситуации".