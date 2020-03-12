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Туризм
2020-03-12T10:43+0300
https://ria.ru/20200312/1568447363.html
Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
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РИА Новости

Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь

04:07 12.03.2020 (обновлено: 10:43 12.03.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСтюардесса в салоне самолета
Стюардесса в салоне самолета
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Стюардесса подсказала, какую вещь всегда нужно делать при посадке в самолет, чтобы увеличить свои шансы на спасение при аварийной ситуации, сообщает Express.
Наиболее важные советы из предполетного инструктажа — запомнить расположение аварийных выходов, как найти и надеть спасательные жилеты в случае падения в воду.
Но одна бортпроводница поделилась информацией, о которой не всегда говорят ее коллеги.
Она может быть особенно полезной, когда кабина заполнена дымом или не работает освещение.

"Пересчитайте спинки кресел до ближайшего аварийного выхода, — написала стюардесса. — Очень может быть, что в некоторых случаях ничего не будет видно, знание того, сколько рядов нужно пройти, поможет в такой ситуации".

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