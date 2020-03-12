В Приморье обнаружили редкую птицу бюльбюль

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Редкая для России певчая птица – рыжеухий бюльбюль – зафиксирована сотрудниками нацпарка "Земля леопарда", Редкая для России певчая птица – рыжеухий бюльбюль – зафиксирована сотрудниками нацпарка "Земля леопарда", сообщают в пресс-службе заповедника.

Это вид певчих воробьинообразных птиц размером со скворца. Обитают на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае.

В России увидеть их можно поздней осенью – в октябре и в ноябре.

За последние 60 лет в Приморском крае эти пернатые встречались лишь несколько десятков раз. Ученые предполагают, что из-за глобального потепления в будущем бюльбюль может окончательно облюбовать регион.

"Более частое появление в Приморье этой южной тропической птицы – один из признаков климатических изменений на нашей планете. Другой пример – открытие в нацпарке нового для России вида – водяного оленя, который также пришел сюда из южных стран, — говорит Юрий Дарман, заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке. — Не исключено, что в будущем бюльбюль "переедет" в Россию насовсем, будет вить здесь гнезда и размножаться".