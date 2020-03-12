Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-12T02:59+0300
https://ria.ru/20200312/1568444498.html
В Приморье обнаружили редкую птицу бюльбюль
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568444439_0:217:1080:825_1036x0_80_0_0_60e5e7313e6aa99ec5b9678fdef4b426.jpg
РИА Новости

В Приморье обнаружили редкую птицу бюльбюль

02:59 12.03.2020
3759
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда" в InstagramРыжеухий бюльбюль в нацпарке "Земля леопарда"
Рыжеухий бюльбюль в нацпарке Земля леопарда
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда" в Instagram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Редкая для России певчая птица – рыжеухий бюльбюль – зафиксирована сотрудниками нацпарка "Земля леопарда", сообщают в пресс-службе заповедника.
Это вид певчих воробьинообразных птиц размером со скворца. Обитают на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае.
В России увидеть их можно поздней осенью – в октябре и в ноябре.
За последние 60 лет в Приморском крае эти пернатые встречались лишь несколько десятков раз. Ученые предполагают, что из-за глобального потепления в будущем бюльбюль может окончательно облюбовать регион.
"Более частое появление в Приморье этой южной тропической птицы – один из признаков климатических изменений на нашей планете. Другой пример – открытие в нацпарке нового для России вида – водяного оленя, который также пришел сюда из южных стран, — говорит Юрий Дарман, заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке. — Не исключено, что в будущем бюльбюль "переедет" в Россию насовсем, будет вить здесь гнезда и размножаться".
Среди других потенциальных причин дальнейшего расселения пернатых на север – обилие здесь мягких плодов на различных видах деревьев и кустарников. На юге Приморья бюльбюль могут заинтересоваться и кормушками, если в них предложены соответствующие угощения в виде ягод дикоросов.
Мадагаскарская руконожка в зоопарке Бристоля, Великобритания
22 февраля, 08:00Туризм
Фантастические твари: где увидеть необычных животных России и мира
4311021
ТуризмТуризмтуристыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмПриморский край
Рекомендуем
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Клещ
Врач рассказал, что делать при укусе клеща
Еноты-полоскуны
Эксперт заявил о нашествии енотов в Москве
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Женщина в Каире
В Египте гражданам дали отгул из-за надвигающегося мощного урагана
Отказ от алкоголя
Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Рэп-исполнитель Тимати
Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55В Казахстане отменили парад в Нур-Султане к 75-летию Победы
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
10:32Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
10:31В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
10:30В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
10:25В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
10:20В Мельбурне два человека погибли при нападении мужчины с ножом
10:15Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации
10:15Объявлен конкурс на лучшее название нового музея на Красной площади
10:10В Иркутской области завели дело после пожара, где погибли пять человек
10:08В Югре произошла авария на магистральном газопроводе
10:08В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
10:06Российский рынок акций обвалился на открытии торгов
Лента новостейМолния