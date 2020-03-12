Смеющийся клоун из "Оно" напугал слушателей детского плейлиста

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Смех и реплики клоуна из второй части хоррора "Оно" напугали слушателей плейлиста на платформе Spotify. Рекламная заставка появилась во время проигрывания подборки детских песен, сообщает Gloucestershire Live.
По информации издания, пользователи написали жалобы в кинокомпанию Warner Bros. (выпустила две части этого фильма ужасов. — Прим.ред.) за такую рекламу.
"Все началась с шума барабанов и других ударных инструментов. Затем эти звуки сменились на приглушенный голос Пеннивайза (его роль исполнил Билл Скарсгард), который сказал : "В течение 27 лет я мечтал о вас, я ждал вас". После клоун громко закричал: "О, как же я скучал!" и засмеялся", — говорится в заявлении.
Позже Управление по стандартам рекламы (ASA) все-таки обнаружило нарушение со стороны Warner Bros. и попросило представителей студии, чтобы на ресурсах, предназначенных для молодежи, не было подобных вставок.
"Мы посчитали, что такие звуковые элементы действительно могут испугать маленьких детей", — прокомментировали в ASA.
В Warner Bros заявили, что реклама, которая могла бы восприниматься как "слегка пугающая", была предназначена для слушателей в возрасте от 18 до 44 лет. В Spotify рассказали, что используемые настройки рекламы ("музыка не для детей") были подходящими. Плейлист не был предназначен в первую очередь для малышей.
Представители ASA признали, что Warner Bros. грамотно подключили таргетинговую ("целевую") рекламу, но подчеркнули, что сделали они это "ненадлежащим" образом. Все-таки в сборник вошли "Классические колыбельные", "Английские песни и мелодии для детей" и другие подобные композиции.