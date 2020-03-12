Смеющийся клоун из "Оно" напугал слушателей детского плейлиста

"Все началась с шума барабанов и других ударных инструментов. Затем эти звуки сменились на приглушенный голос Пеннивайза (его роль исполнил Билл Скарсгард), который сказал : "В течение 27 лет я мечтал о вас, я ждал вас". После клоун громко закричал: "О, как же я скучал!" и засмеялся", — говорится в заявлении.