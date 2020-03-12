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2020-03-12T03:18+0300
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Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
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РИА Новости

Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги

03:18 12.03.2020
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© РИА Новости / Анна Салынская / Перейти в фотобанкПевица Леди Гага во время выступления
Певица Леди Гага во время выступления
© РИА Новости / Анна Салынская
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Недавно открытый вид насекомых ученые решили назвать в честь леди Гаги за "эксцентричное чувство стиля", сообщает NME.
Брендан Моррис, PhD из университета в Иллинойсе, наблюдал за поведением около тысячи горбаток для своего исследовательского проекта, когда вдруг заметил одну женскую особь, отличавшуюся от других.
В научном издании Zootaxa он и его соавтор – энтомолог Кристофер Дитрих – написали про нее "дополнительная крестовина m-cu (между четвертой и пятой продольными жилками) в переднем крыле, а также лобно-клипеальная форма".
Моррис решил назвать насекомое “Kaikaia gaga”, чтобы специалистам было понятно, о какой разновидности идет речь.
"Если когда-нибудь и появится жучок "Леди Гага", это точно будет горбатка из-за их безумных рожек и эксцентричного чувства стиля. Они не похожи на все, что вы видели раньше", — пояснил он.
Теперь Моррис рассчитывает поехать в Никарагуа в надежде найти еще одного представителя этого вида в том тропическом лесу, откуда были привезены насекомые для его эксперимента.
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