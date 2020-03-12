Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Недавно открытый вид насекомых ученые решили назвать в честь леди Гаги за "эксцентричное чувство стиля", . Недавно открытый вид насекомых ученые решили назвать в честь леди Гаги за "эксцентричное чувство стиля", сообщает NME.

A new treehopper species has been named “Kaikaia gaga” after @LadyGaga in an effort to bring more awareness to the insect group:



“If there is going to be a Lady Gaga bug, it’s going to be a treehopper, because they’ve got these crazy horns, they have this wacky fashion sense.” pic.twitter.com/6M4yJVgd7H — Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2020

Брендан Моррис, PhD из университета в Иллинойсе, наблюдал за поведением около тысячи горбаток для своего исследовательского проекта, когда вдруг заметил одну женскую особь, отличавшуюся от других.

В научном издании Zootaxa он и его соавтор – энтомолог Кристофер Дитрих – написали про нее "дополнительная крестовина m-cu (между четвертой и пятой продольными жилками) в переднем крыле, а также лобно-клипеальная форма".

Моррис решил назвать насекомое “Kaikaia gaga”, чтобы специалистам было понятно, о какой разновидности идет речь.

"Если когда-нибудь и появится жучок "Леди Гага", это точно будет горбатка из-за их безумных рожек и эксцентричного чувства стиля. Они не похожи на все, что вы видели раньше", — пояснил он.