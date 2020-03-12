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75 лет Великой Победы
2020-03-12T11:01+0300
https://ria.ru/20200312/1568422897.html
Лановой рассказал о вкладе родителей в общую Победу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568405045_0:0:638:359_1036x0_80_0_0_029e03eeb40a73a1c8f1a29c34284ef8.png
РИА Новости

Лановой рассказал о вкладе родителей в общую Победу

11:00 12.03.2020 (обновлено: 11:01 12.03.2020)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, член жюри всероссийского конкурса "Правнуки победителей" Василий Лановой принял участие в акции "А ты чей правнук?".
"Мои родители, Галина – мама, и Семен Петрович – отец, работали на химическом заводе, их цех разливал жидкость Молотова, противотанковую жидкость, очень вредную. Это был наш вклад в нашу Победу", – рассказал он в проморолике для конкурса.
Серия промороликов "А ты чей правнук?" состоит из коротких зарисовок с десятью знаменитыми деятелями культуры и спорта, общественными деятелями и по совместительству членами жюри конкурса, среди которых народный артист СССР, сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании и серебряный призер в командных соревнованиях Алина Загитова, народный артист РФ Владимир Машков, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и другие. Также в промо снялись двое детей, которые вспоминают о своих предках.
Владимир Машков в ролике конкурса Правнуки Победителей
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Машков присоединился к промо-акции конкурса "Правнуки победителей"
"Десять членов жюри конкурса и двое простых людей, пусть не знаменитых, но хранящих память о своих близких, делятся воспоминаниями о родственниках – участниках Великой Отечественной войны и призывают узнать фронтовую судьбу своих родных", – рассказал в комментарии РИА Новости член регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в г. Москве и советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.
По его словам, главная цель серии промороликов – не только привлечь школьников и их родителей к участию в конкурсе "Правнуки победителей", но и стремление личным примером всероссийских звезд показать, что помнить военную историю своих предков важно и нужно.
Конкурс "Правнуки победителей" проводится с 2019 года и направлен на обеспечение преемственности поколений и сохранение традиционных ценностей через привлечение внимания детей и подростков к семейной истории как неотъемлемой части истории России. Участникам предстоит исследовать трудовой или боевой путь своих прадедов, прабабушек, которые приближали Победу в тылу или на фронтах Великой Отечественной войны, и представить сочинение-рассуждение о предложенных вопросах на сайт конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru.
Прием заявок на конкурс продлится до 31 марта.
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75 лет Великой ПобедыКонкурс "Правнуки победителей"Алексей СавицкийВасилий Лановой
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