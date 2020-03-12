Выходные в Смоленске. Что посмотреть и купить

По одной из версий, название городу дала река Смольня ("чернозем" по-старославянски).
Другая напоминает, что это был крупный торговый центр на пути "из варяг в греки". Считается, что здесь производили смолу, которая использовалась при строительстве лодок.
По одной из версий, название городу дала река Смольня ("чернозем" по-старославянски).
Другая напоминает, что это был крупный торговый центр на пути "из варяг в греки". Считается, что здесь производили смолу, которая использовалась при строительстве лодок.
Почти отовсюду видно Соборную гору с храмовым комплексом.
Крепостную стену вокруг возвели в конце XVI века. Большую ее часть уничтожили отступавшие из Москвы в 1812 году солдаты Наполеона.
"Обязательно пройдитесь по всему периметру укрепления (это 6,5 километра) — вверх и вниз по холмам. Испытаете те же чувства, что и неприятель, стоявший под Смоленском", — рекомендует гид Наталья Михайловская. Но надо поторопиться: в 2021 году запланирована реставрация сооружения.
Почти отовсюду видно Соборную гору с храмовым комплексом.
Крепостную стену вокруг возвели в конце XVI века. Большую ее часть уничтожили отступавшие из Москвы в 1812 году солдаты Наполеона.
"Обязательно пройдитесь по всему периметру укрепления (это 6,5 километра) — вверх и вниз по холмам. Испытаете те же чувства, что и неприятель, стоявший под Смоленском", — рекомендует гид Наталья Михайловская. Но надо поторопиться: в 2021 году запланирована реставрация сооружения.
Во всей Смоленской крепости не было ни одной одинаковой башни. Их высота и форма определялись рельефом местности. Под многими устраивали "слухи" — галереи для вылазок за пределы укрепления при осаде. Из 38 башен сохранились 18.
Во всей Смоленской крепости не было ни одной одинаковой башни. Их высота и форма определялись рельефом местности. Под многими устраивали "слухи" — галереи для вылазок за пределы укрепления при осаде. Из 38 башен сохранились 18.
Успенский собор за крепостной стеной построили в начале XVII века на месте разрушенного поляками храма. Возведенная в XII веке при Владимире Мономахе церковь обрушилась, когда отступавшие интервенты взорвали находившиеся рядом пороховые склады. Однако сохранились иконстас и детали убранства.
Собор известен тем, что там хранятся мощи покровителя города — святого Меркурия Смоленского и его железные сандалии.
Успенский собор за крепостной стеной построили в начале XVII века на месте разрушенного поляками храма. Возведенная в XII веке при Владимире Мономахе церковь обрушилась, когда отступавшие интервенты взорвали находившиеся рядом пороховые склады. Однако сохранились иконстас и детали убранства.
Собор известен тем, что там хранятся мощи покровителя города — святого Меркурия Смоленского и его железные сандалии.
В Смоленске уцелели три храма XII века — памятники архитектуры домонгольского времени. И все они действующие, рассказывает гид Светлана Бычкова. Это церкви Петра и Павла на Городянке, Иоанна Богослова и Михаила Архангела (ее еще называют Свирская).
В Смоленске уцелели три храма XII века — памятники архитектуры домонгольского времени. И все они действующие, рассказывает гид Светлана Бычкова. Это церкви Петра и Павла на Городянке, Иоанна Богослова и Михаила Архангела (ее еще называют Свирская).
"Город входит в десятку самых зеленых в России. Парки и скверы разбиты в историческом центре, внутри крепостной стены — целых два сада: Блонье и Лопатинский, — поясняет Светлана Бычкова. — Здесь и самый старый памятник Смоленска, посвященный защищавшим город в 1812-м воинам. Установлен в 1845 году".
"Город входит в десятку самых зеленых в России. Парки и скверы разбиты в историческом центре, внутри крепостной стены — целых два сада: Блонье и Лопатинский, — поясняет Светлана Бычкова. — Здесь и самый старый памятник Смоленска, посвященный защищавшим город в 1812-м воинам. Установлен в 1845 году".
Официально сад Блонье носит сейчас имя Михаила Глинки — уроженца Смоленской губернии. Бронзовая скульптура — первый памятник композитору, он сооружен в 1885 году на добровольные пожертвования. Через динамики транслируются произведения знаменитого смолянина. А в центре парка — музыкальный фонтан с пешеходными дорожками вокруг.
Официально сад Блонье носит сейчас имя Михаила Глинки — уроженца Смоленской губернии. Бронзовая скульптура — первый памятник композитору, он сооружен в 1885 году на добровольные пожертвования. Через динамики транслируются произведения знаменитого смолянина. А в центре парка — музыкальный фонтан с пешеходными дорожками вокруг.
Пятнадцать лет назад недалеко от крепостной стены появился памятник детям — узникам фашистских концлагерей "Опаленный цветок".
Истории Великой Отечественной войны посвящен одноименный музей. "Там вам покажут оружие любой эпохи и расскажут, как им пользовались", — говорит Наталья Михайловская.
Еще в городе стоит посетить художественную галерею, где представлены иконы XV и XVI веков, картины Шишкина, Поленова, Репина, Сурикова, Левитана, Врубеля, Коровина, итальянских и голландских живописцев.
Пятнадцать лет назад недалеко от крепостной стены появился памятник детям — узникам фашистских концлагерей "Опаленный цветок".
Истории Великой Отечественной войны посвящен одноименный музей. "Там вам покажут оружие любой эпохи и расскажут, как им пользовались", — говорит Наталья Михайловская.
Еще в городе стоит посетить художественную галерею, где представлены иконы XV и XVI веков, картины Шишкина, Поленова, Репина, Сурикова, Левитана, Врубеля, Коровина, итальянских и голландских живописцев.
"В Смоленск стоит наведаться любителям архитектуры: тут эклектика, модерн, конструктивизм. Здания восстановили после войны, — рассказывает Михайловская. — Но от деревянной застройки остались только воспоминания".
"В Смоленск стоит наведаться любителям архитектуры: тут эклектика, модерн, конструктивизм. Здания восстановили после войны, — рассказывает Михайловская. — Но от деревянной застройки остались только воспоминания".
"Туристам рекомендую непременно зайти в бар "Маяковский" — очень камерный, с отличной кухней, сезонными блюдами и десертами, продолжает Михайловская. — Субботними вечерами там дают джазовые концерты. Сидя за столом-подоконником, можно мечтать, глядя на стекающие по стеклу капли дождя".
А устричный бар Del Mar — местечко, что называется, для своих. "Большой выбор моллюсков, все свежее, — отмечает Наталья. — Даже если почувствуешь себя героиней Джулии Робертс из "Красотки", растерявшись при виде незнакомых столовых приборов, тебя обязательно научат ими пользоваться".
"Туристам рекомендую непременно зайти в бар "Маяковский" — очень камерный, с отличной кухней, сезонными блюдами и десертами, продолжает Михайловская. — Субботними вечерами там дают джазовые концерты. Сидя за столом-подоконником, можно мечтать, глядя на стекающие по стеклу капли дождя".
А устричный бар Del Mar — местечко, что называется, для своих. "Большой выбор моллюсков, все свежее, — отмечает Наталья. — Даже если почувствуешь себя героиней Джулии Робертс из "Красотки", растерявшись при виде незнакомых столовых приборов, тебя обязательно научат ими пользоваться".
Кроме магнитов, открыток, керамики с видами города, из Смоленска привозят и необычные сувениры. Например, вяземские пряники, которые до революции были известнее тульских, — ароматные медово-ореховые, с цукатами, арахисом или миндалем, перечисляет лакомства Светлана Бычкова. "Про этот десерт Пушкин написал: Москва славится невестами, как Вязьма — пряниками", — добавляет она.
Смоленские конфекты — именно конфеКТы — это фрукты в сахарном сиропе, в основном яблоки и груши. Натуральный и вкусный продукт приготовлен по старинной технологии. А еще здесь покупают смокву, пастилу, шоколад, в состав которого входят только какао-бобы и тростниковый сахар.
Но можно привезти и бриллианты — в Смоленске расположено крупнейшее алмазообрабатывающее предприятие, говорит Наталья Михайловская.
А в придачу ко всему купите носки. Местная чулочно-носочная фабрика выпускает и специальные изделия — для космонавтов.
Кроме магнитов, открыток, керамики с видами города, из Смоленска привозят и необычные сувениры. Например, вяземские пряники, которые до революции были известнее тульских, — ароматные медово-ореховые, с цукатами, арахисом или миндалем, перечисляет лакомства Светлана Бычкова. "Про этот десерт Пушкин написал: Москва славится невестами, как Вязьма — пряниками", — добавляет она.
Смоленские конфекты — именно конфеКТы — это фрукты в сахарном сиропе, в основном яблоки и груши. Натуральный и вкусный продукт приготовлен по старинной технологии. А еще здесь покупают смокву, пастилу, шоколад, в состав которого входят только какао-бобы и тростниковый сахар.
Но можно привезти и бриллианты — в Смоленске расположено крупнейшее алмазообрабатывающее предприятие, говорит Наталья Михайловская.
А в придачу ко всему купите носки. Местная чулочно-носочная фабрика выпускает и специальные изделия — для космонавтов.