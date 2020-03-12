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Туризм
2020-03-12T08:10+0300
https://ria.ru/20200312/1568402880.html
Выходные в Смоленске. Что посмотреть и купить
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382761_0:241:3076:1972_1036x0_80_0_0_0d50c17aaf120fb355523cc8831fee42.jpg
РИА Новости

Выходные в Смоленске. Что посмотреть и купить

08:00 12.03.2020 (обновлено: 08:10 12.03.2020)
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Четыреста километров на юго-запад от Москвы (четыре часа поездом) — и вы в Смоленске. Город иногда называют щитом России или ключом к Москве — в древности смоляне первыми принимали удар неприятеля c запада. Прогулка по крепостной стене и башням — обязательная часть программы для туриста. Днем можно осмотреть 900-летние храмы, купить в подарок вяземский пряник и фирменные местные носки, а вечером — послушать джаз. Как провести в Смоленске запоминающиеся выходные — в фотоленте РИА новости.
© РИА Новости / Илья Питалев

По одной из версий, название городу дала река Смольня ("чернозем" по-старославянски).

Другая напоминает, что это был крупный торговый центр на пути "из варяг в греки". Считается, что здесь производили смолу, которая использовалась при строительстве лодок.

Виды города Смоленска
1 из 11

По одной из версий, название городу дала река Смольня ("чернозем" по-старославянски).

Другая напоминает, что это был крупный торговый центр на пути "из варяг в греки". Считается, что здесь производили смолу, которая использовалась при строительстве лодок.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Почти отовсюду видно Соборную гору с храмовым комплексом.

Крепостную стену вокруг возвели в конце XVI века. Большую ее часть уничтожили отступавшие из Москвы в 1812 году солдаты Наполеона.

"Обязательно пройдитесь по всему периметру укрепления (это 6,5 километра) — вверх и вниз по холмам. Испытаете те же чувства, что и неприятель, стоявший под Смоленском", — рекомендует гид Наталья Михайловская. Но надо поторопиться: в 2021 году запланирована реставрация сооружения.

Вид на Соборную гору и крепостную стену Смоленска
2 из 11

Почти отовсюду видно Соборную гору с храмовым комплексом.

Крепостную стену вокруг возвели в конце XVI века. Большую ее часть уничтожили отступавшие из Москвы в 1812 году солдаты Наполеона.

"Обязательно пройдитесь по всему периметру укрепления (это 6,5 километра) — вверх и вниз по холмам. Испытаете те же чувства, что и неприятель, стоявший под Смоленском", — рекомендует гид Наталья Михайловская. Но надо поторопиться: в 2021 году запланирована реставрация сооружения.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Олег Минеев

Во всей Смоленской крепости не было ни одной одинаковой башни. Их высота и форма определялись рельефом местности. Под многими устраивали "слухи" — галереи для вылазок за пределы укрепления при осаде. Из 38 башен сохранились 18.

Башня Орел (Городецкая) Смоленского кремля
3 из 11

Во всей Смоленской крепости не было ни одной одинаковой башни. Их высота и форма определялись рельефом местности. Под многими устраивали "слухи" — галереи для вылазок за пределы укрепления при осаде. Из 38 башен сохранились 18.

© РИА Новости / Олег Минеев
© РИА Новости / Илья Питалев

Успенский собор за крепостной стеной построили в начале XVII века на месте разрушенного поляками храма. Возведенная в XII веке при Владимире Мономахе церковь обрушилась, когда отступавшие интервенты взорвали находившиеся рядом пороховые склады. Однако сохранились иконстас и детали убранства.

Собор известен тем, что там хранятся мощи покровителя города — святого Меркурия Смоленского и его железные сандалии.

Вид на Успенский собор в Смоленске
4 из 11

Успенский собор за крепостной стеной построили в начале XVII века на месте разрушенного поляками храма. Возведенная в XII веке при Владимире Мономахе церковь обрушилась, когда отступавшие интервенты взорвали находившиеся рядом пороховые склады. Однако сохранились иконстас и детали убранства.

Собор известен тем, что там хранятся мощи покровителя города — святого Меркурия Смоленского и его железные сандалии.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанк

В Смоленске уцелели три храма XII века — памятники архитектуры домонгольского времени. И все они действующие, рассказывает гид Светлана Бычкова. Это церкви Петра и Павла на Городянке, Иоанна Богослова и Михаила Архангела (ее еще называют Свирская).

Вид на церковь Архангела Михаила
5 из 11

В Смоленске уцелели три храма XII века — памятники архитектуры домонгольского времени. И все они действующие, рассказывает гид Светлана Бычкова. Это церкви Петра и Павла на Городянке, Иоанна Богослова и Михаила Архангела (ее еще называют Свирская).

© РИА Новости / Юрий Кавер
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© РИА Новости / Илья Питалев

"Город входит в десятку самых зеленых в России. Парки и скверы разбиты в историческом центре, внутри крепостной стены — целых два сада: Блонье и Лопатинский, — поясняет Светлана Бычкова. — Здесь и самый старый памятник Смоленска, посвященный защищавшим город в 1812-м воинам. Установлен в 1845 году".

Памятник защитникам Смоленска в Лопатинском саду
6 из 11

"Город входит в десятку самых зеленых в России. Парки и скверы разбиты в историческом центре, внутри крепостной стены — целых два сада: Блонье и Лопатинский, — поясняет Светлана Бычкова. — Здесь и самый старый памятник Смоленска, посвященный защищавшим город в 1812-м воинам. Установлен в 1845 году".

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Официально сад Блонье носит сейчас имя Михаила Глинки — уроженца Смоленской губернии. Бронзовая скульптура — первый памятник композитору, он сооружен в 1885 году на добровольные пожертвования. Через динамики транслируются произведения знаменитого смолянина. А в центре парка — музыкальный фонтан с пешеходными дорожками вокруг.

Памятник композитору Михаилу Глинке в парке Блонье в Смоленске
7 из 11

Официально сад Блонье носит сейчас имя Михаила Глинки — уроженца Смоленской губернии. Бронзовая скульптура — первый памятник композитору, он сооружен в 1885 году на добровольные пожертвования. Через динамики транслируются произведения знаменитого смолянина. А в центре парка — музыкальный фонтан с пешеходными дорожками вокруг.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Пятнадцать лет назад недалеко от крепостной стены появился памятник детям — узникам фашистских концлагерей "Опаленный цветок".

Истории Великой Отечественной войны посвящен одноименный музей. "Там вам покажут оружие любой эпохи и расскажут, как им пользовались", — говорит Наталья Михайловская.

Еще в городе стоит посетить художественную галерею, где представлены иконы XV и XVI веков, картины Шишкина, Поленова, Репина, Сурикова, Левитана, Врубеля, Коровина, итальянских и голландских живописцев.

Памятник Обоженный цветок в Смоленске
8 из 11

Пятнадцать лет назад недалеко от крепостной стены появился памятник детям — узникам фашистских концлагерей "Опаленный цветок".

Истории Великой Отечественной войны посвящен одноименный музей. "Там вам покажут оружие любой эпохи и расскажут, как им пользовались", — говорит Наталья Михайловская.

Еще в городе стоит посетить художественную галерею, где представлены иконы XV и XVI веков, картины Шишкина, Поленова, Репина, Сурикова, Левитана, Врубеля, Коровина, итальянских и голландских живописцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

"В Смоленск стоит наведаться любителям архитектуры: тут эклектика, модерн, конструктивизм. Здания восстановили после войны, — рассказывает Михайловская. — Но от деревянной застройки остались только воспоминания".

Лицо Смоленска морщинисто
9 из 11

"В Смоленск стоит наведаться любителям архитектуры: тут эклектика, модерн, конструктивизм. Здания восстановили после войны, — рассказывает Михайловская. — Но от деревянной застройки остались только воспоминания".

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

"Туристам рекомендую непременно зайти в бар "Маяковский" — очень камерный, с отличной кухней, сезонными блюдами и десертами, продолжает Михайловская. — Субботними вечерами там дают джазовые концерты. Сидя за столом-подоконником, можно мечтать, глядя на стекающие по стеклу капли дождя".

А устричный бар Del Mar — местечко, что называется, для своих. "Большой выбор моллюсков, все свежее, — отмечает Наталья. — Даже если почувствуешь себя героиней Джулии Робертс из "Красотки", растерявшись при виде незнакомых столовых приборов, тебя обязательно научат ими пользоваться".

Устрицы
10 из 11

"Туристам рекомендую непременно зайти в бар "Маяковский" — очень камерный, с отличной кухней, сезонными блюдами и десертами, продолжает Михайловская. — Субботними вечерами там дают джазовые концерты. Сидя за столом-подоконником, можно мечтать, глядя на стекающие по стеклу капли дождя".

А устричный бар Del Mar — местечко, что называется, для своих. "Большой выбор моллюсков, все свежее, — отмечает Наталья. — Даже если почувствуешь себя героиней Джулии Робертс из "Красотки", растерявшись при виде незнакомых столовых приборов, тебя обязательно научат ими пользоваться".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© Фото : Туристский визит-центр "Смоленский терем"

Кроме магнитов, открыток, керамики с видами города, из Смоленска привозят и необычные сувениры. Например, вяземские пряники, которые до революции были известнее тульских, — ароматные медово-ореховые, с цукатами, арахисом или миндалем, перечисляет лакомства Светлана Бычкова. "Про этот десерт Пушкин написал: Москва славится невестами, как Вязьма — пряниками", — добавляет она.

Смоленские конфекты — именно конфеКТы — это фрукты в сахарном сиропе, в основном яблоки и груши. Натуральный и вкусный продукт приготовлен по старинной технологии. А еще здесь покупают смокву, пастилу, шоколад, в состав которого входят только какао-бобы и тростниковый сахар.

Но можно привезти и бриллианты — в Смоленске расположено крупнейшее алмазообрабатывающее предприятие, говорит Наталья Михайловская.

А в придачу ко всему купите носки. Местная чулочно-носочная фабрика выпускает и специальные изделия — для космонавтов.

Вяземский пряник
11 из 11

Кроме магнитов, открыток, керамики с видами города, из Смоленска привозят и необычные сувениры. Например, вяземские пряники, которые до революции были известнее тульских, — ароматные медово-ореховые, с цукатами, арахисом или миндалем, перечисляет лакомства Светлана Бычкова. "Про этот десерт Пушкин написал: Москва славится невестами, как Вязьма — пряниками", — добавляет она.

Смоленские конфекты — именно конфеКТы — это фрукты в сахарном сиропе, в основном яблоки и груши. Натуральный и вкусный продукт приготовлен по старинной технологии. А еще здесь покупают смокву, пастилу, шоколад, в состав которого входят только какао-бобы и тростниковый сахар.

Но можно привезти и бриллианты — в Смоленске расположено крупнейшее алмазообрабатывающее предприятие, говорит Наталья Михайловская.

А в придачу ко всему купите носки. Местная чулочно-носочная фабрика выпускает и специальные изделия — для космонавтов.

© Фото : Туристский визит-центр "Смоленский терем"
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ТуризмТуризмФото - ТуризмСмоленск
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