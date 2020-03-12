Выходные в Смоленске. Что посмотреть и купить

Почти отовсюду видно Соборную гору с храмовым комплексом.

Крепостную стену вокруг возвели в конце XVI века. Большую ее часть уничтожили отступавшие из Москвы в 1812 году солдаты Наполеона.

"Обязательно пройдитесь по всему периметру укрепления (это 6,5 километра) — вверх и вниз по холмам. Испытаете те же чувства, что и неприятель, стоявший под Смоленском", — рекомендует гид Наталья Михайловская. Но надо поторопиться: в 2021 году запланирована реставрация сооружения.