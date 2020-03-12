Массовые акции протеста в Бангкоке (2010)

Ситуация в стране никогда не отличалась политической стабильностью. Внутриполитическое положение в Таиланде во многом определяется борьбой за власть между различными группировками правящей элиты, в которую входят представители военной верхушки, монархических кругов, высшего чиновничества и крупного частного капитала, с вовлечением в эту борьбу широких слоев населения особенного среднего класса и молодежи.

С момента провозглашения конституционной монархии в 1932 году в стране было 20 попыток переворотов, из которых 13 оказались удачными. Обычный политический цикл в Таиланде выглядит следующим образом: к власти на выборах приходят демократические силы, через некоторое время начинается череда коррупционных скандалов, на улицах происходят столкновения сторонников и противников действующей власти, страна погружается в хаос. После этого армия вмешивается, восстанавливает порядок и ставит у власти военную хунту. На ближайших выборах та проигрывает, и цикл начинается сначала

Один из политических кризисов в Таиланде разразился после того, как в сентябре 2006 года тайская армия свергла правительство премьер-министра Таксина Чинавата, которое в 2001 и 2005 годах было избрано на всеобщих выборах с небывалым в истории таиландской демократии перевесом. Однако в 2005 году началось противостояние сторонников и противников Чинавата, которое грозило перерасти в уличные столкновения между участниками многотысячных демонстраций противоположных политических направлений. Население Бангкока приветствовало переворот как избавление от этой опасности. Бескровный переворот сентября 2006 года вошел в таиландскую историю как "революция улыбок".

В дальнейшем, после перехода власти к новому гражданскому правительству, противостояние сторонников и противников Чинавата, возобновилось

Сторонников Чинавата называют "краснорубашечниками" за цвет одежды, символизировавший их протестные настроения. Они объединили в своих рядах как представителей аграрных регионов севера и востока страны, так и малообеспеченных жителей городской агломерации. Участники движения считали, что со времени переворота демократия в стране была восстановлена не полностью, а также что с их лидером Чинаватом обошлись несправедливо и пытались создать условия для его возвращения на родину и в политику.

В 2010 году поводом к началу массовых выступлений сторонников Чинавата послужило решение Специальной коллегии Верховного суда Таиланда о конфискации в пользу государства 1,5 миллиарда долларов из 2,5 миллиарда, остававшихся на счетах семьи Чинават в таиландских банках. Оппозиция планировала провести массовые акции 26 февраля 2010 года , в день вынесения приговора Чинавату. Однако затем было решено перенести демонстрации на 12-14 марта. И оппозиция, и правительство в день приговора опасались эмоциональной реакции сторонников и противников Чинавата в связи с объявлением вердикта и возникновения беспорядков.

В связи с планами оппозиционного массового движения "краснорубашечников" вывести на антиправительственные демонстрации в Бангкоке 12-14 марта до миллиона человек правительство страны ввело режим внутренней безопасности с 11 по 23 марта. 11 марта на всех магистралях, ведущих в Бангкок из провинций, и в самом городе возле правительственных зданий в исторической части таиландской столицы были установлены блок-посты. Особый режим давал силовикам на блок-постах право досматривать личный транспорт и право личного досмотра граждан по подозрению в создании угрозы национальной безопасности.

Чинават, находившийся с момента переворота за границей и оставшийся там после того, как суд в 2007 году заочно приговорил его к двум годам лишения свободы, руководил своими сторонниками из эмиграции, попеременно проживая в Арабских Эмиратах и Черногории. В дни массовых выступлений он ежедневно обращался к демонстрантам в режиме телемоста. Его видеопослания транслировались на больших экранах перед собравшимися на улицах. "Краснорубашечники" имели в своем распоряжении несколько местных радиостанций, которые активно использовались для пропаганды их действий среди населения страны.

В марте-мае в столице на улицах постоянно находились тысячи людей. Они захватили в Бангкоке несколько кварталов, в том числе богатый торговый квартал Ратчапрасонг.

Демонстранты обустроились и жили там, расположившись биваками. Было организовано их питание, санитарно-медицинское и культурное обслуживание. Попытки властей закончить уличный протест путем переговоров с его лидерами не давали результатов. Никак не удавалось прийти к компромиссу, поскольку правительство не хотело полностью "потерять лицо", а оппозиционеры настаивали на выполнении своих условий

3 апреля оно объявило ультиматум демонстрантам: они должны были покинуть центральные районы города до 21.00 местного времени (18.00 мск). В противном случае, говорилось в заявлении правительства, у властей есть достаточно оснований, чтобы арестовать участников митинга за нарушение общественного порядка. Однако демонстранты отказались разойтись

5 апреля сто "краснорубашечников" ворвались в здание таиландской избирательной комиссии на окраине Бангкока. После переговоров они покинули его . 7 апреля демонстранты прорвались на территорию комплекса зданий таиландского парламента и потребовали немедленных переговоров с находившимся там вице-премьером по вопросам безопасности. Переговоры не состоялись , так как вице-премьер успел покинуть здание на прилетевшем за ним вертолете.

К вечеру 7 апреля в Бангкоке и ближайших к ней провинциях страны был введен режим чрезвычайного положения , который сделал незаконными все собрания более пяти человек, а также разрешил властям закрывать оппозиционные СМИ и задерживать подозреваемых без предъявления обвинений.

Несмотря на это политическая ситуация в стране продолжала оставаться неспокойной, протестные выступления распространились на провинции. В результате правительство направило войска с боевым оружием на разгон демонстраций, что привело к столкновениям между их участниками и армией 10 и 28 апреля. Некоторые оппозиционеры в ответ на выстрелы военнослужащих начали также использовать огнестрельное оружие . Хотя по условиям, оговоренным еще до начала массового протеста в Бангкоке 12 марта, ни антиправительственные демонстранты, ни правительственная сторона во избежание провокаций и человеческих жертв не имели права носить или размещать в местах проведения протестов боевое оружие.

В мае режим чрезвычайного положения был распространен на 26 из 75 провинций Таиланда.

С 12 по 19 мая правительственные войска сначала пытались блокировать район, занимаемый демонстрантами в центре Бангкока, а 19 мая провели операцию по разгону митинга . Операция проводилась с применением боевого оружия и боевой техники. В ходе операции лидеры протеста сдались полицейским властям, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие.

После разгона демонстрации в оцепленном и контролируемом войсками центре города, где кроме солдат находились только демонстранты, одновременно вспыхнули 40 пожаров, только 37 из которых удалось погасить на ранних стадиях возгорания. Все пожары были вызваны поджогами. Вслед за этим в городе и ряде провинций начались беспорядки, в ходе которых были сожжены несколько административных зданий в провинциях.

В столкновениях между войсками и демонстрантами в апреле-мае погиб 91 человек и были ранены около двух тысяч человек, в подавляющем большинстве – гражданские лица, участники протеста. Около 40 демонстрантов пропали без вести.

После майских событий лидерам и активистам "краснорубашечников", арестованным за нарушение режима ЧП, были предъявлены обвинения в терроризме.

В июне правительство, следуя своему плану национального примирения, начало поэтапно отменять режим ЧП в провинциях, в которых ситуация вернулась к норме. В столице страны и ближайших провинциях действие этого режима было отменено только 21 декабря 2010 года

В мае 2011 года премьер Таиланда Ветчачива, выполняя свое обещание о досрочных парламентских выборах, сделанное сразу после подавления правительственными войсками многодневного массового протеста движения "краснорубашечников", распустил парламент и назначил новые выборы . На состоявшихся 3 июля 2011 года парламентских выборах победили сторонники Чинавата, и к власти пришло правительство первой женщины-премьера в истории страны, младшей сестры Таксина Йинглак Чинават

В 2014 году массовые антиправительственные демонстрации привели к отставке премьера , а затем, после неудачных выборов, результаты которых были аннулированы, произошел очередной военный переворот. Правительство военных правило в стране до 2019 года , когда прошли парламентские выборы, а затем было сформировано новое правительство, премьер-министром которого был избран генерал, возглавлявший военное правительство.