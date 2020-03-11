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Из задымленных шахт в Коми вывели всех горняков
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РИА Новости

Из задымленных шахт в Коми вывели всех горняков

23:57 11.03.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми Происшествие на шахте "Заполярная-2" блок Воркутинской АО "Воркутауголь" МОГО "Воркута"
Происшествие на шахте Заполярная-2 блок Воркутинской АО Воркутауголь МОГО Воркута
© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все 242 горняка выведены на поверхность из шахт "Воркутинская" и "Заполярная" в Республике Коми после задымления, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что задымление произошло на шахте в Коми. В "Северстали" сообщили, что началась полная эвакуация работников из двух шахт - "Воркутинской" и "Заполярной", которые имеют единую вентиляционную систему.
"На 23.45 мск выведены все 242 человека", - сказал собеседник агентства.
Происшествие на шахте Заполярная-2 блок Воркутинской АО Воркутауголь МОГО Воркута
6 марта, 10:23
ЧП на шахтах в России в 2019-2020 годах
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Республика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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