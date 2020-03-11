В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса

Там заявили, что приветствуют "сегодняшние решения как позитивный импульс для прямого взаимодействия сторон конфликта" и выразили надежду, что это придаст стимул работе политической группы и "приведет к необходимым результатам по остальным направлениям". "Участниками контактной группы впервые были составлены и согласованы протокольные решения практически по всем направлениям работы", - добавили в МИД самопровозглашенной республики.