В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса

ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в среду замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что контактная группа в Минске договорилась о новых механизмах взаимодействия сторон по поиску политических решений урегулирования в Донбассе.
"Существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер", - сообщает пресс-служба МИД ДНР.
Там заявили, что приветствуют "сегодняшние решения как позитивный импульс для прямого взаимодействия сторон конфликта" и выразили надежду, что это придаст стимул работе политической группы и "приведет к необходимым результатам по остальным направлениям". "Участниками контактной группы впервые были составлены и согласованы протокольные решения практически по всем направлениям работы", - добавили в МИД самопровозглашенной республики.