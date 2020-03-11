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В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса
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РИА Новости

В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса

23:42 11.03.2020
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© Алексей КуденкоОполченцы у стелы на въезде в Донецк
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
© Алексей Куденко
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в среду замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что контактная группа в Минске договорилась о новых механизмах взаимодействия сторон по поиску политических решений урегулирования в Донбассе.
"Существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер", - сообщает пресс-служба МИД ДНР.
Там заявили, что приветствуют "сегодняшние решения как позитивный импульс для прямого взаимодействия сторон конфликта" и выразили надежду, что это придаст стимул работе политической группы и "приведет к необходимым результатам по остальным направлениям". "Участниками контактной группы впервые были составлены и согласованы протокольные решения практически по всем направлениям работы", - добавили в МИД самопровозглашенной республики.
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